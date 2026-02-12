ekonomalije

Kako bi Butković, Šušnjar, Lalovac i Grmoja spašavali Gredelj

12. veljače 2026.
Tvornica željezničkih vozila Gredelj d.o.o.

Tvornica željezničkih vozila Gredelj

foto Boris Ščitar
Miodrag Šajatović
Miodrag Šajatović

Naviknuli smo se na to da poslovično neinformiranim političarima treba bar tjedan dana da smisle što reći u povodu gašenja neke proizvodnje

Prije tjedan dana na svojem portalu Lidermedia.hr objavili smo ekskluzivnu vijest da vlasnica Tvornice vagona Gredelj, slovačka tvrtka Tatravagónka, gasi proizvodnju i otpušta 350 zaposlenika. Ubrzo je desetak drugih medija, bez pozivanja na Lider, kao svoju ekskluzivu prepisalo našu vijest. Ali, dobro, na to smo se naviknuli.

Naviknuli smo se i na to da poslovično neinformiranim političarima, kako onima na vlasti tako i oporbenima, treba bar tjedan dana da smisle što će reći u povodu gašenja neke proizvodnje. S jedne strane, ipak je teško povjerovati kako su reagirali ministri Butković i Šušnjar te neizostavni sveznadar Grmoja iz Mosta.

