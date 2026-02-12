Kako bi Butković, Šušnjar, Lalovac i Grmoja spašavali Gredelj

Naviknuli smo se na to da poslovično neinformiranim političarima treba bar tjedan dana da smisle što reći u povodu gašenja neke proizvodnje

Prije tjedan dana na svojem portalu Lidermedia.hr objavili smo ekskluzivnu vijest da vlasnica Tvornice vagona Gredelj, slovačka tvrtka Tatravagónka, gasi proizvodnju i otpušta 350 zaposlenika. Ubrzo je desetak drugih medija, bez pozivanja na Lider, kao svoju ekskluzivu prepisalo našu vijest. Ali, dobro, na to smo se naviknuli.

Naviknuli smo se i na to da poslovično neinformiranim političarima, kako onima na vlasti tako i oporbenima, treba bar tjedan dana da smisle što će reći u povodu gašenja neke proizvodnje. S jedne strane, ipak je teško povjerovati kako su reagirali ministri Butković i Šušnjar te neizostavni sveznadar Grmoja iz Mosta.