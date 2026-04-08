Trumpovu prijetnju o potpunom uništenju kao da je napisao Mario Puzo

Je li Trumpova prijetnja Iranu odraz stare američke strateške paranoje koja je iz romana 'Omerta' pobjegla u stvarnost?

SAD i Iran dogovorili su dvotjedno primirje uz omogućavanje plovidbe Hormuškim tjesnacem. Bilo je to 'pet do dvanaest' uoči isteka ultimatuma Iranu koji još odzvanja planetom.

Trumpova aktualna izjava

- Cijela zemlja može biti uništena u jednoj noći, i ta noć bi mogla biti već sutra – rekao je Trump i dodao da SAD ima plan prema kojem bi 'svaki most u Iranu bio uništen' do ove srijede u šest sati ujutro po našem vremenu, a sve elektrane bile izbačene iz pogona i potpuno uništene.

- Riječ je o potpunom uništenju koje bi se moglo provesti u roku od četiri sata, ako to odlučimo. Ali ne želimo da do toga dođe - rekao je Trump.

'Cijela jedna civilizacija večeras će umrijeti i nikada se više neće vratiti', napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth social, premda uz ogradu kako ne želi da se to dogodi, 'ali vjerojatno hoće'.

Ova prijetnja ocijenjena je od dijela svjetske javnosti kao najava ratnog zločina, ali i kao još jedna neodmjerena izjava čovjeka koji je 'izvan kontrole', kako ga opisuju kritičari

Puzov scenarij iz 1999.

Međutim, nešto slično spomenuto je prije 26 godina, doduše u fikciji. Autor 'Kuma' Mario Puzo u svom posljednjem romanu 'Omerta', koji je objavljen posthumno, 2000., spominje navodne američke scenarije za mogućnost da teoristi iz nekih malih zemalja upotrijebe nuklearno oružje:

- Najveća neposredna opasnost prijeti od malenih zemalja poput Iraka, Irana i Libije, zemalja koje imaju bezobzirne vođe, tako se barem tvrdilo u scenarijima. Rješenje je u tim slučajevima bilo gotovo jedinstveno. Te zemlje trebalo bi bombardirati nuklearnim oružjem i to do potpunog istrebljenja. – napisao je Puzo u rukopisu dovršenom prije smrti 1999.

Paranoja u stvarnosti

Trump doduše nije zaprijetio nuklearnim oružjem, ali je spominjao sinonim za 'potpuno istrebljenje' – 'smrt jedne civilizacije'.

Je li američki predsjednik dobio inspiraciju čitajući 'Omertu, koja je iz fikcije pobjegla u stvarnost? Moglo bi se pomisliti i da je Mario Puzo bio upoznat s američkim tajnim scenarijima. Međutim, Puzo nikad nije slovio kao dobro obaviješteni insajder. On je samo vješto tumačio i dramatizirao američku paranoju.

Dok se paranoja iz fikcije prometnula u stvarnu prijetnju, Iran i svijet dobili su dvotjedni time out.