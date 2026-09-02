Tabak grupa dobila posao od 357.500 eura u Gospiću

Zaprešićka tvrtka uklonit će 650 tona otpada iz vreća na lokaciji bivšeg PPK Velebit, dok najveći dio sanacije tek slijedi

Problem otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću puno je veći od količine koja će se sada ukloniti. Dok se priprema rješavanje gotovo 35 tisuća tona zakopanog otpada, za dio otpada koji je već zapakiran u velike vreće sada je odabran izvođač.

Zaprešićka tvrtka Tabak grupa izabrana je za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za taj će posao platiti 357.500 eura bez PDV-a, pokazuje odluka objavljena u srijedu.

Ponuda Tabak grupe ocijenjena je najvišim brojem bodova prema kriterijima cijene i stručnog iskustva, a odluku je kao odgovorna osoba potpisao direktor Fonda Luka Balen.

Na natječaj je stigla još jedna ponuda, zajednice ponuditelja CE-ZA-R i Saubermacher-TS, vrijedna 578.500 eura bez PDV-a. Fond ju je odbio jer je premašivala procijenjenu vrijednost nabave od 400 tisuća eura. Tabakova ponuda tako je 221.000 eura niža od konkurentske.

Najveći dio sanacije tek slijedi

Kako je Lider već pisao, uklanjanje otpada iz velikih vreća samo je jedan segment sanacije bivšeg PPK Velebit. Na lokaciji se nalazi i oko 4500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, dok je posebno zahtjevan problem gotovo 35 tisuća tona zakopanog otpada.

Sanacija se provodi u više faza, a za područje na kojem se nalazi zakopani otpad predviđeno je i njegovo prekrivanje kako bi se spriječio prodor oborinskih voda. Premijer Andrej Plenković je na sastanku o uklanjanju nelegalnog otpada u Gospiću istaknuo upravo cilj da se otkloni 'i najmanji trag i mogućnost protjecanja vode'.

Tabak grupa za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća ima rok od osam mjeseci. Nezadovoljni ponuditelj može u roku od deset dana podnijeti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Za preostale količine otpada tek treba pronaći konačno rješenje, što će biti i financijski najzahtjevniji dio cijelog projekta sanacije lokacije.