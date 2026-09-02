Wonderful prikupio 550 milijuna dolara i postao pentakorn

Izraelski startup s uredom u Zagrebu nakon nove runde financiranja serije C procijenjen je na pet milijardi dolara

Wonderful, izraelski startup s uredom u Zagrebu, zatvorio je novu rundu financiranja serije C u iznosu od 550 milijuna dolara, uz valuaciju tvrtke od pet milijardi dolara. Tom valuacijom Wonderful je postao pentakorn.

Rundu financiranja predvodio je Insight Partners, uz sudjelovanje Salesforcea i postojećih investitora Index Venturesa, IVP-a, Vine Venturesa, 9Yardsa i Bessemer Venture Partnersa.

Od Serije B runde u ožujku ove godine, Wonderful je proširio poslovanje na više od 35 tržišta, povećao svoj tim na 650 zaposlenika diljem svijeta i razvio svoje rješenje u AI operativni sustav. Klijenti danas koriste Wonderful AI OS za automatizaciju cjelokupnih radnih procesa, izgradnju i implementaciju AI-native aplikacija, kao i za koordinaciju agenata u svim dijelovima svoje organizacije.

– Ulazimo u novu eru transformacije poslovanja. Kao što su cloud platforme postale temelj suvremenog poduzeća, AI operativni sustavi postat će temelj svake tvrtke. Organizacijama je potreban zajednički AI temelj čija vrijednost raste razmjerno tome koliko se poduzeće oslanja na njega, a mi upravo to gradimo - izjavio je CEO i suosnivač Wonderfula Bar Winkler.

Wonderful AI OS predstavlja zajednički operativni sloj koji koordinira AI agente, radne procese, AI-native aplikacije, kontekst poduzeća, integracije i izvršavanje pod punom kontrolom, unutar cijele organizacije. Sustav je otvoren, neovisan o modelu (model-agnostic) i kompatibilan s postojećom tehnološkom infrastrukturom, što tvrtkama omogućuje usvajanje novih modela i mogućnosti kako industrija napreduje, a da pritom ne ovise samo o jednom dobavljaču, naveli su u priopćenju.

– Naša regija je često bila posljednja u redu za nove poslovne tehnologije. Ovaj put nije tako. Tvrtke u Adriatiku, u Mađarskoj i baltičkim zemljama uvode AI u produkciju u roku od nekoliko tjedana, a ne kvartala. Ova runda financiranja nam omogućuje da to donesemo svakoj većoj tvrtki, od Zagreba do Vilniusa – dodao je Vedran Bajer, generalni direktor za Adriatic, Mađarsku i Baltik u Wonderfulu.

Naime, kako smo već izvijestili u Lideru, ovaj su izraelski startup osnovan je početkom 2025. godine. U proljeće ove godine prikupio je 150 milijuna dolara u novoj Series B rundi investiranja, dok je u studenom prošle godine osigurao investiciju serije A, vrijednu 100 milijuna dolara, pri čemu je Wonderful procijenjen na 700 milijuna dolara tržišne vrijednosti, a u sklopu tadašnjeg širenja na jugoistočnu Europu otvoren je i ured u Zagrebu.