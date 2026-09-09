Održana poslovna konferencija 'Invest in Novska'

U hotelu Knopp održano je četvrto izdanje poslovne konferencije, ove godine posvećeno temi 'Moderni trendovi u građevini'

Novska je ponovno bila mjesto susreta investitora, gospodarstvenika, stručnjaka i predstavnika javnog sektora. U hotelu Knopp održano je četvrto izdanje poslovne konferencije 'Invest in Novska', ove godine posvećeno temi 'Moderni trendovi u građevini'.

Konferencija je otvorila aktualna pitanja koja oblikuju budućnost građevinskog sektora, od sigurnosti i otpornosti građevina, energetske učinkovitosti i održive gradnje, do korištenja suvremenih građevinskih materijala, smanjenja ugljičnog otiska, digitalizacije i novih tehnologija. Posebna pozornost posvećena je i kvaliteti boravka u suvremenim građevinama, uključujući akustiku, kvalitetu zraka, mikroklimu i ostale elemente koji određuju kvalitetu i funkcionalnost prostora.

Konferenciji su prisustvovali saborski zastupnik Marin Piletić, državni tajnik državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavina, gradonačelnica Grada Novske Marija Kušmiš, zamjenica gradonačelnice Grada Novske Ivana Matanović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Sisak Tihomir Babić, ravnatelj Uprave za internacionalizaciju Bojan Batinić, predstavnik CRH Adria Western Balkans Siniša Mauhar, direktor Thermostone d.o.o. Ljubiša Vukadinović, dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić te voditeljica Fondova Posredničkog tijela Fonda za zaštitu okoliša Sanja Jelačić.

Poslovnu konferenciju 'Invest in Novska' organizirali su Grad Novska i Razvojna agencija Grada Novske – NORA, uz podršku tvrtke Thermostone d.o.o.

Gradonačelnica Grada Novske Marija Kušmiš, ujedno i izaslanica župana Sisačko-moslavačke županije Ivana Celjaka istaknula je kako su i Novska i Sisačko-moslavačka županija veliko gradilište.

- Posljednjih nekoliko godina svjedoci smo poslijepotresne obnove, ulaganja u novu infrastrukturu, stvaranja preduvjeta za pružanje novih usluga, proširenje i oplemenjivanje postojećih, ali i prostornom uređenju grada i županije. Ulaganja u infrastrukturu doprinose i samom razvoju grada, no i kvaliteti života svih naših sugrađana - izjavila je te dodala kako je ova konferencija prilika za saznati što u narednom razdoblju u području građevine donose novi zakonski okviri, propisi te što je za očekivati i kakve prilike se pružaju, ali i prilika za razmjenu dosadašnjih iskustava, upoznavanje u međusobno umrežavanje.

Ljubiša Vukadinović pozdravio je okupljene u ime Thermostone d.o.o. i CRH Western Balkans, te dodao kako se već četiri godine ugodno osjećaju u Novskoj te zahvalio na punoj podršci Grada i suradnji.

- Današnja konferencija otvara razna pitanja koja će pomoći da bolje razumijemo trendove buduće gradnje kroz sigurnost, održivost, energetsku učinkovitost i sveukupnu kvalitetu objekata u kojima živimo, radimo i koje stvaramo. Svi ćemo izaći iz konferencije s novim kontaktima i novim informacijama i znanjima - rekao je.

U ime Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Sisak okupljenima se obratio predsjednik Tihomir Babić.

- HGK je s razlogom prihvatila pokroviteljstvo ove konferencije – privlačenje investicija, stvaranje kvalitetnog poslovnog okruženja i povezivanje investitora s lokalnim gospodarstvom područja su u kojima želimo biti aktivan partner. Novska je posljednjih godina pokazala da se izvan velikih gospodarskih središta može stvoriti prepoznatljivo investicijsko i poduzetničko okruženje. Ovdje se ne govori samo o potencijalima i planovima, Novska već ima konkretne projekte, infrastrukturu, poduzetničku podršku i ono najvažnije – viziju razvoja. Danas više ne govorimo samo o tome kako graditi, nego kako graditi održivo, energetski učinkovito i pametno. Upravo u toj transformaciji vidimo veliki investicijski potencijal za Novsku i cijelu našu županiju. Novska sustavno povezuje investicije, tehnologiju, obrazovanje i poduzetništvo. Upravo je to model koji Hrvatska treba - model u kojem lokalna zajednica ne čeka investitora, nego mu stvara uvjete da dođe, razvija se i dugoročno ostaje. Uloga Hrvatske gospodarske komore u tome je jasna – obvezati, zastupati i otvarati vrata hrvatskim gospodarstvenicima i investitorima, ali i snažnije promovirati kvalitetne lokalne i regionalne investicijske projekte kao što činimo kroz konferencije kao što je 'Invest in Novska', koja može postati platforma gdje je konkretni projekti susreću s konkretnim kapitalom, znanjem i partnerima. Novska i Sisačko-moslavačka županija otvoreni su za investicije, a Hrvatska gospodarska komora spremna je biti partner u njihovoj realizaciji - rekao je Babić.

- Kada bilo što pričamo o graditeljstvu, sve počinje o prostornog planiranja. Početkom ove godine donijeli smo paket zakona - Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, koji donose novu reformu u dijelu graditeljstva. Sva gradilišta danas nose izazova, o svemu tome osluškujemo te dobro surađujemo s resornim i stručnim komorama i dobro surađujemo, ne bi li zajedno pridonijeli poboljšanju kvalitete gradnje - dodao je Tonči Glavinić, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Okupljeni stručnjaci kroz predavanja i panel-rasprave razmijenili su iskustva i predstavili suvremena rješenja koja mogu odgovoriti na izazove s kojima se građevinski sektor danas suočava. Među sudionicima konferencije bili su stručnjaci iz područja potresnog inženjerstva, arhitekture, projektiranja, energetike, građevinarstva i razvoja infrastrukturnih projekata.

Prvi panel održan je na temu budućnosti gradnje u Hrvatskoj, a sudjelovali su Tonči Glavinić, državni tajnik u Minstarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Katarina Sikavica, direktorica Sektora za graditeljstvo Hrvatske gospodarske komore, Siniša Mauhar iz CRH Adria &Western Balkans, Hrvoje Ljubojević, direktor tvrtke Tenzor d.o.o te Nikola Miletić, direktor KAP4 d.o.o.

Uslijedilo je stručno predavanje koje je održao dr. Ehsan Harirchian na temu sigurnosti i otpornosti objekata na potrese i požare.

Druga panel rasprava otvorila je temu energetske učinkovitosti i održivosti s govornicima doc. dr. sc. Vlastom Zanki, predsjednicom Upravnog odbora Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Tihomilom Matkovićem, direktorom tvrtke Organizacija za planiranje i arhitekturu (OPA), Marinom Piršićem, projektantom u arhitektonskom uredu NFO d.o.o., Nevenom Plazibatom iz tvrtke Rofix d.o.o., dr. sc. Draženom Arbutinom, pročelnikom Graditeljskog odjela na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu te Sanjom Jelačić, voditeljicom Fondova Posredničkog tijela, Fonda za zaštitu okoliša.

Prikazan je i case study zdravstvenog objekta koji je predstavio Jan Jurković, voditelj prodajnog područja Slavonija u Thermostone d.o.o.

Sljedeća panel rasprava bavila se temom kvalitete boravka u suvremenim građevinama, a panelisti su bili Valentina Pogačić, direktorica tvrtke APNI d.o.o., Edin Dalifi iz CRH Adria & Western Balkans te Mario Pranjić, vlasnik tvrtke Venka gradnja d.o.o.

Poseban dio konferencije bio je posvećen Novskoj i njezinom investicijskom potencijalu. Sudionicima su predstavljeni aktualni projekti koji mijenjaju gospodarsku, infrastrukturnu i društvenu sliku grada, ali i mogućnosti za nova ulaganja. Za kraj konferencije, okupljenima je prikazan video o tome kako Novska kroz nove građevine mijenja vizuru. Naime, Novska danas snažno ulaže u razvoj infrastrukture i stvaranje kvalitetnog investicijskog okruženja. Među najvećim projektima ističe se Centar gaming industrije, investicija vrijedna gotovo 80 milijuna eura, dok se u Poduzetničkoj zoni Novska realizira i velika privatna investicija – proizvodni pogon tvrtke TECE Industrial, vrijedan više od 35 milijuna eura. Istodobno se u Novskoj grade i projekti koji izravno podižu kvalitetu života građana – Centar za starije, novi dječji vrtić Gita i Centar cjeloživotnog obrazovanja, uz kontinuirana ulaganja u obrazovnu, komunalnu i zelenu infrastrukturu. Upravo povezivanje gospodarskog razvoja s ulaganjima u ljude, obrazovanje, javne sadržaje i infrastrukturu stvara preduvjete za daljnji rast grada.

Konferencija 'Invest in Novska' pokazala se kao prilika za povezivanje znanja i iskustva, gospodarstva i javnog sektora, ali i prilika da se na konkretnom primjeru pokaže kako grad može aktivno stvarati uvjete za nove investicije i razvoj. Također je potvrdila da se Novska pozicionira kao grad koji promišlja svoj razvoj dugoročno, priprema prostor za nove investicije i istodobno ulaže u projekte koji stvaraju bolje uvjete za život i rad.