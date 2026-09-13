Povratak ugljena: Samo TE Plomin troši 130 t/h, a cijene stalno rastu

Dok IEA najavljuje rekordnu potrošnju ugljena, istražujemo što globalni šok donosi hrvatskoj energetici i lučkom prometu

Blokada Hormuškog tjesnaca i nastavak sukoba na Bliskom istoku izazvali su novi val potresa na globalnim energetskim tržištima. Kako je objavila Međunarodna agencija za energiju, dramatičan pad opskrbe ukapljenim prirodnim plinom (LNG) doveo je do naglog skoka cijena plina, što je primoralo brojne države na brzu reakciju.