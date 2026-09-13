Htjeli ste uštedjeti s AI-jem? Slijedi naplata po obavljenom poslu

AI sada će se plaćati kao zaposlenici, po obavljenom poslu, što je zanimljivo jer su velike globalne kompanije ulagale milijune da bi automatizirale posao, smanjile broj zaposlenih i troškove

Kada je potkraj studenoga 2022. OpenAI javnosti pustio svoj, sada nezaobilazni ChatGPT, cijeli je svijet pomahnitao za tim alatom. U veljači 2023. predstavio je i svoj pretplatni model, a korisnici danas mogu birati između najjednostavnijega besplatnog modela, zatim ChatGPT-ja Go, ChatGPT-ja Plus te Pro verzije. Tu su, naravno, i opcije za poslovne korisnike: Business te Enterprise. No sada se model pretplata mijenja. Sve više AI alata uz fiksnu uvodi i naplatu prema stvarnom korištenju, što znači da račun više ne ovisi samo o tome koliko zaposlenika upotrebljava softver, nego i o tome koliko posla umjetna inteligencija za njih obavlja.

Dakle, umjetna inteligencija sada će se plaćati kao zaposlenici, po obavljenom poslu, što je zanimljivo jer su velike globalne kompanije posljednjih godina ulagale milijune u nju upravo zato da bi automatizirale posao i smanjile broj zaposlenih, a tako i troškove.

Promjena modela

Jedan od primjera onih koji mijenjaju model plaćanja jest Atlassian, kompanija koja stoji iza softvera Jira i Confluence. Ta je kompanija početkom rujna najavila novi model plaćanja koji na snagu stupa 3. prosinca, a odnosi se, između ostalog, na AI funkcije njegova sustava Rovo, automatizaciju i AI agente. Korisnici će uz postojeću pretplatu imati određene limite, a dodatno korištenje plaćat će prema potrošnji.

To je važna promjena za segment poslovnog softvera jer se tradicionalni model SaaS-a desetljećima uglavnom temeljio na plaćanju 'po korisniku'. Kompanija kupi određeni broj licencija, zna koliko ih plaća svakog mjeseca i može relativno jednostavno predvidjeti trošak. Dakle, klasična pretplata kao za Netflix. No umjetna inteligencija zakomplicirala je računicu. Naime, jedan zaposlenik može upotrijebiti AI dva ili tri puta na dan, a drugi se njime može praktički neprestano koristiti za pisanje kôda ili analizu podataka. I ako jedna kompanija za ta dva zaposlenika plaća softver po korisniku, oba stoje jednako. Ali ako se alat plaća prema korištenju, razlika je itekako velika.