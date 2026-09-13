Tursko brodogradilište preuzima Uljanik 1856

Luksemburški holding dostavio je presliku naloga o uplati ponudbenog jamstva koja nikada nije bila evidentirana na računu državne agencije

Pulsko brodogradilište ULJANIK Brodogradnja 1856 uskoro će dobiti novog vlasnika. Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) donijelo je Odluku o prihvaćanju obvezujuće ponude turskog brodogradilišta Kuzey Star Shipyard (Kuzey Star Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) iz Istanbula.

Turski ponuđač ponudio je kupoprodajnu cijenu od 12.053.500 eura, što je iznos viši od početno tražene cijene, a ujedno se obvezao zadržati bazičnu brodograđevnu djelatnost – gradnju i popravak brodova te plutajućih objekata na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom.

Drugi ponuđač, luksemburški financijski holding Mira Finance Capital Holding S.à.r.l., čija se neslužbena ponuda spominjala u iznosu od 14,5 milijuna eura, uopće nije ušao u razmatranje.

Iz CERP-a su potvrdili kako je ponuda luksemburškog holdinga ocijenjena nevaljanom. Iako je ponuditelj dostavio presliku naloga o uplati ponudbenog jamstva za ozbiljnost ponude, provjerom računa CERP-a utvrđeno je da novac u traženom iznosu nikada nije evidentiran na računu državne agencije.

Slijedi provjera Ministarstva financija

Iako je Odluka o prihvatu ponude donesena, formalni prijenos vlasništva pričekat će odobrenje regulatora. Budući da Kuzey Star ima sjedište izvan Europske unije, turski se kupac zakonski kvalificira kao strani ulagatelj te podliježe postupku provjere sukladno Zakonu o provjeri stranih ulaganja.

Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela s turskim partnerom bit će zaključen, no izjava podobna za stvarni prijenos udjela izdat će se tek nakon što Ministarstvo financija izda službeno rješenje o dopuštenosti ovog stranog ulaganja.

Iz CERP-a ističu kako je prihvaćanje ponude turskog industrijskog igrača nastavak ranije započetog postupka restrukturiranja i stabilizacije pulskog škvera, uz fokus na dobrobit samog društva, njegovih radnika i države.

Ulaskom turskog Kuzey Stara, Uljanik 1856 dobiva strateškog partnera iz realnog pomorskog sektora koji raspolaže vlastitim dokovima, remontnim kapacitetima i logističkim poslovima u Mediteranu.