Ustavni sud potvrdio: Tužba zbog švicaraca već je u radu

Još nije poznato kada bi odluka mogla biti donesena ni hoće li o ustavnoj tužbi odlučivati nadležno vijeće ili cijeli Ustavni sud

Ustavni sud potvrdio je Lideru da je u radu ustavna tužba povezana s odlukom Vrhovnog suda u predmetu Rev-457/2025, prema kojoj korisnici konvertiranih kredita u švicarskim francima nemaju pravo na povrat preplaćenih iznosa nego samo na zatezne kamate. Ustavnosudski postupak je u tijeku, no zasad nije poznato kada bi odluka mogla biti donesena ni hoće li o predmetu odlučivati nadležno vijeće ili cijeli Ustavni sud.

– Predmet je u radu, ustavnosudski postupak je u tijeku, a u ovom času nije moguće procijeniti kada bi Ustavni sud u tom predmetu mogao donijeti odluku, kao ni to hoće li odluka biti donesena na sjednici nadležnog vijeća ili na sjednici Suda – odgovorili su iz Ustavnog suda po ovlaštenju predsjednika Frane Staničića.

Time je Ustavni sud potvrdio da je predmet već uzet u rad, no nije dao nikakvu naznaku o tome koliko bi postupak mogao trajati. Otvoreno ostaje i pitanje hoće li o ustavnoj tužbi odlučivati jedno od vijeća ili će, s obzirom na važnost slučaja, predmet završiti pred svim sucima Ustavnog suda.

Aleksić očekuje odluku cijelog Suda

S obzirom na velik broj potrošača i sudskih postupaka povezanih s konvertiranim kreditima u švicarskim francima, Goran Aleksić, koordinator ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak, nije iznenađen što je predmet već uzet u rad.

– Očekivao sam da će predmet vezan za konverzije dobiti prioritet. Vjerujem da će odluku donijeti cijeli Sud, a ne samo jedno vijeće, jer je to predmet od izuzetnog društvenog interesa. Budući da Ustavni sud redovno ima 13 sudaca, potrebna je većina od najmanje sedam sudaca za odluku. Stoga očekujem i da Sabor konačno odredi još tri suca za puni sastav Ustavnog suda – izjavio je Aleksić za Lider.

Po Aleksićevu mišljenju, odluka Vrhovnog suda ne bi trebala opstati pred Ustavnim sudom.

– Uvjeren sam da je odluka Vrhovnog suda arbitrarna i diskriminacijska, pa očekujem da je Ustavni sud zbog toga ukine i prikloni se na neki način izdvojenim mišljenjima četvorice sudaca proširenog vijeća Vrhovnog suda, koji su jasno i nedvojbeno ukazali na arbitrarnost i diskriminacijske elemente u tom predmetu te na protueuropsku pravnu praksu ostalih devetero sudaca – rekao je Aleksić.

Koliko će trajati postupak?

Koliko će postupak trajati, zasad nije moguće procijeniti. Ustavni sud pojedine predmete rješava godinama, pa sama činjenica da je ustavna tužba podnesena ne govori mnogo o tome kada bi odluka mogla biti donesena. U ovom je slučaju, međutim, važna potvrda Suda da predmet nije samo zaprimljen nego je već uzet u rad, što ipak otvara mogućnost da bi se u narednim mjesecima mogla približiti kraju višegodišnja pravna saga oko slučaja ‘švicarac’.