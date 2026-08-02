Online prodaja alkohola: Objavljene tehničke upute za trgovce

Ministarstvo je detaljno propisalo kako će webshopovi provjeravati punoljetnost kupaca putem sustava e-Građani

Nakon što je Sabor izglasao izmjene Zakona o trgovini kojima se zabranjuje online prodaja alkohola i energetskih pića maloljetnicima, Ministarstvo gospodarstva objavilo je tehničke upute koje detaljno propisuju kako će internetski trgovci provjeravati punoljetnost kupaca.

Trgovci koji putem interneta prodaju alkoholna i energetska pića morat će nova pravila implementirati najkasnije do 15. rujna 2026. godine, do kada traje rok za usklađivanje s izmjenama Zakona o trgovini. U međuvremenu će se svi web shopovi i internetske platforme morati registrirati u evidenciju Ministarstva gospodarstva, nakon čega će dobiti potrebne podatke za povezivanje sa sustavom e-Građani.

Registracija uključuje dostavu osnovnih podataka o trgovcu, adresi web trgovine te tzv. redirect URI-ja, a Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije izdaje jedinstveni client_id i pristupne podatke za testno i produkcijsko okruženje.

Sam proces provjere odvijat će se tako da će kupac tijekom kupnje biti preusmjeren na sustav e-Građani, odnosno mobilnu aplikaciju m-Građani, gdje će potvrditi svoj identitet. Nakon uspješne autentifikacije vraća se u web trgovinu, koja od sustava dobiva isključivo informaciju je li korisnik punoljetan ili nije. Trgovcu se pritom ne otkrivaju ime, OIB niti bilo koji drugi osobni podaci kupca.

U tehničkim uputama naglašava se da je riječ o jednostavnoj 'DA/NE' provjeri. Nakon razmjene sigurnosnih tokena web trgovina iz odgovora očitava atribut age.alcohol, koji može imati vrijednost true ili false. Ako je korisnik punoljetan, kupnja se može nastaviti, a u suprotnom trgovac mora blokirati transakciju.

Ministarstvo pritom propisuje i niz sigurnosnih pravila koja trgovci moraju poštovati prilikom integracije, uključujući korištenje PKCE zaštite, provjeru digitalnih potpisa tokena te zabranu pohrane osobnih podataka korisnika. Nakon završetka razvoja svaki će webshop morati proći testiranje prije prelaska na produkcijsko okruženje.

Objavljene tehničke upute razrađuju model koji je posljednjih mjeseci izazvao raspravu u domaćem e-commerce sektoru. Dio industrije upozoravao je da bi obvezno oslanjanje na sustav e-Građani moglo ograničiti tržišno natjecanje i otežati prekograničnu internetsku prodaju, dok Ministarstvo sada kroz objavljenu dokumentaciju prvi put detaljno opisuje način na koji će se sustav implementirati u internetske trgovine.