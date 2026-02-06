Bitcoin pao na 60 tisuća dolara te počeo opet blago rasti

Analitičari pokušavaju objasniti što se dogodilo na kripto tržištu u posljednja 24 sata i je li najgore iza nas

Može se sa sigurnošću reći da kripto više nije u, metaforički rečeno, bikovskoj fazi. Uostalom, bitcoin je pao za više od 50 posto od svog povijesnog maksimuma u listopadu i strmoglavio se na oko 60 tisuća dolara u ranim jutarnjim satima. U petak prijepodne cijena se ipak ponešto oporavila, te se uz rast od gotovo četiri posto popela nadomak 66 tisuća dolara.

Ipak, ostat će zabilježeno da je u samo 24 sata bitcoin pao s 77 tisuća na 60 tisuća dolara, što je jedan od najgorih jednodnevnih padova u povijesti.

Više altcoina zabilježilo je još veće gubitke do 20 posto, kao što je bio slučaj s XRP-om. Ukupna vrijednost likvidiranih pozicija u samo jednom danu porasla je na 2,6 milijardi dolara, prema podacima Coinglassa. Gotovo 600 tisuća trgovaca je likvidirano.

Unatoč malom rastu s trenutačnih najnižih razina, bitcoin i altcoini izbrisali su mjesece i godine dobitaka, vraćajući se na razine koje su posljednji put viđene prije američkih predsjedničkih izbora krajem 2024. Tijekom i nakon sličnih katastrofa, najočitije pitanje je zašto. Evo analize kroz pogled Kobeissi Lettera, popularnog analitičara na X-u.

Što se dogodilo?

Prvo i najvažnije, analitičar je ustvrdio da, iako je bitcoin pao za više od 30 tisuća dolara u posljednjih nekoliko mjeseci, fundamentalna slika za kriptovalute ostala je uglavnom nepromijenjena. Dodao je da odgovor na pitanje zašto ova klasa imovine neprestano pada leži u kolapsu koji se dogodio 10. listopada, kada je više od 19 milijardi dolara u pozicijama s polugom (leverage) izbrisano. Analitičar, kao i većina kriptozajednice, tvrdi da se tog dana ‘nešto strukturno’ promijenilo.

As of 8:00 AM ET today, Bitcoin has officially erased its post-election rally.



Yet, over the last 60 days, the fundamental picture for crypto is actually vastly unchanged.



This is why many investors are confused.



Why is crypto crashing if the fundamental picture is unchanged? pic.twitter.com/ymSpzDwfhj — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) February 5, 2026

Iako je bitcoin ostao u potpunosti u fazi konsolidacije dva mjeseca, između 15. studenoga i 15. siječnja, analitičar je napisao da je bilo kratkih razdoblja likvidacije u oba smjera, što je bio još jedan znak strukturnog kolapsa tržišta. Napomenuo je da je sentiment ključan tijekom kripto ciklusa, a on je narušen nakon listopada.

Kobeissi Letter ponudio je više dokaza koji pokazuju prirodu strukturnog kolapsa, uključujući širenje pritiska prodaje na druge klase imovine, te da je dubina tržišta bitcoina, kapital dostupan za apsorpciju velikih narudžbi, još uvijek više od 30 posto ispod svog listopadskog vrhunca. Posljednji put kada je dosegao takve brojke bilo je nakon pada FTX-a 2022. godine.

Konačno, Kobeissi ukazuje na to da je veliki igrač, možda institucija, prodao ili bio likvidiran tijekom jučerašnje burne trgovačke sesije, s obzirom na brzu i masovnu korekciju bitcoina.

Kada i gdje je dno?

Drugo popularno pitanje nakon sloma kripto tržišta jest je li doseglo dno ili su na horizontu vidljivi brojni problemi. Odgovor analitičara je da će bitcoin dosegnuti dno kada se obnovi strukturna likvidnost.

- Ovo će biti kombinacija kapitulacije u cijeni i poluzi, kao i maksimalnog medvjeđeg raspoloženja. Dobra je vijest da se čini kako je tržište donekle blizu te točke - smatra Kobeissi Letter.