Bitcoin ulazi u povijest s prvim pozitivnim kolovozom u bear marketu

Mjesečni dobitak također je prekinuo niz od četiri uzastopna gubitka u kolovozu, uključujući značajni pad u 2022. i 2023. godini

Bitcoin je završio kolovoz 2026. s porastom od gotovo 25 posto, ostvarivši tako rezultat kakav nije zabilježen u usporedivim godinama 2014., 2018. i 2022., koje su slijedile nakon vrhunaca prethodnih ciklusa.Popularni kripto profil Ash Crypto 1. rujna upozorio je na neobičnu ‘mjesečnu svijeću’ 1. rujna, napominjući da rezultat iz kolovoza prekida obrazac koji je pratio prethodne faze medvjeđeg tržišta bitcoina.

Bitcoin prekida kolovoški obrazac

Grafikon Ash Cryptoa, izrađen na temelju podataka Bitstampa i prikazan na logaritamskoj skali, uspoređuje kretanje bitcoina u kolovozu nakon glavnih vrhunaca prethodnih ciklusa. Bitcoin je u kolovozu 2014. pao za oko 18 posto nakon vrhunca iz 2013., u kolovozu 2018. izgubio je otprilike devet posto nakon vrhunca iz 2017., a u kolovozu 2022. pao je za oko 14 posto nakon vrhunca iz 2021. Međutim, ove godine stvari su krenule u drugom smjeru.

BITCOIN JUST CLOSED AUGUST GREEN FOR THE FIRST TIME EVER IN A BEAR MARKET. pic.twitter.com/b8nSV6PBIq — Ash Crypto (@AshCrypto) September 1, 2026

Bitcoin je započeo mjesec na razini nešto iznad 60.000 dolara i popeo se iznad 81.000 dolara prije nego što je završio na oko 78.600 dolara, ostvarivši mjesečni dobitak od 24,95 posto. Bitcoin je tako prvi put zabilježio pozitivan kolovoz tijekom medvjeđeg tržišta.

Razlika je važna, jer grafikon ne utvrđuje da je bitcoin ušao u novo bikovsko tržište. Umjesto toga, pokazuje da se bitcoin u kolovozu kretao drukčije nego u istoj fazi prethodna tri ciklusa nakon njihova vrhunca. Bitcoin je posljednju rekordnu vrijednost od nešto više od 126.000 dolara dosegnuo u listopadu 2025., te je i dalje znatno ispod te razine unatoč oporavku u kolovozu.

Ujedno je to bio najbolji kolovoz za bitcoin od 2017, kada je mjesec završila s rastom većim od 65 posto.

Podaci CoinGlassa od 2017. pokazuju koliko je neobičan bio taj niz. Osim rasta od 65,3 posto u 2017. i 13,8 posto u 2021., pozitivan je bio i kolovoz 2020., kada je bitcoin porastao 2,83 posto. Nakon toga uslijedila su četiri uzastopna negativna kolovoza, od 2022. do 2025., a ovogodišnji rezultat prekinuo je taj niz.

Osim pozitivnog rezultata u kolovozu, dobro zasad izgleda i treći kvartal, s istim podacima CoinGlassa koji pokazuju da je u zelenom za gotovo 33 posto, iako je do kraja još mjesec dana.

Takav rezultat nadmašio je samo treći kvartal 2017. godine kada je vrijednost bitcoina porasla za više od 80 posto, a za približavanje tom rezultatu bio bi potreban ipak iznimno snažan rast u rujnu.

Kretanje cijena na početku rujna

Bitcoin je pao ispod 77.000 dolara nakon što su novi napadi na Bliskom istoku oživjeli geopolitičke napetosti, a zatim ubrzo nakon toga nadoknadio većinu tog gubitka.

Tome je prethodio snažan rast prošlog tjedna, kada je najveća kriptovaluta premašila 81.000 dolara i dosegla najvišu razinu u više od tri mjeseca nakon čega je uslijedio pad potaknut oštrim komentarima predsjednika Feda Kevina Warsha u Jackson Holeu.

U vrijeme pisanja ovog teksta, trguje blizu 78.000 dolara. Iako je bitcoin u posljednjih sedam dana izgubio oko 2,5 posto, u odnosu na mjesec ranije i dalje je u plusu više od 23 posto.

Udio bitcoina u ukupnoj kapitalizaciji kriptotržišta porastao je na više od 58 posto, s tržišnom kapitalizacijom blizu 1,57 bilijuna dolara. Gledano u duljem razdoblju, bitcoin je i dalje gotovo 29 posto jeftiniji nego prije godinu dana te više od 38 posto ispod svog vrhunca iz listopada 2025.