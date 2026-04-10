Morgan Stanleyjev bitcoin ETF debitirao sa 34 milijuna dolara prometa

MSBT je lansiran s naknadom od 0,14 posto, ispod BlackRockovog IBIT-a od 0,25 posto, što ga čini najjeftinijim bitcoin ETF-om

Dugo očekivani spot bitcoin ETF bankarskog diva Morgan Stanleyja, MSBT, jučer je počeo trgovati na burzi NYSE Arca. Prvog dana ostvario je promet od oko 34 milijuna dolara uz protrgovanih više od 1,6 milijuna dionica. Analitičar ETF-ova Eric Balchunas opisao je debi MSBT-a kao vjerojatno najveće lansiranje bitcoin ETF-a od njihova početka, dajući mu ciljanu vrijednost imovine pod upravljanjem u prvoj godini od 5 milijardi dolara.

Na polovici prve trgovačke sesije, Balchunas je izvijestio da je proizvod dosegao 27 milijuna dolara, i to nakon što je procijenio da će dosegnuti 30 milijuna dolara. Potom je revidirao svoju projekciju na 50 milijuna dolara, što bi, kako je rekao, debitantski fond svrstalo među jedan posto najboljih lansiranja ETF-ova. Na kraju je dodao još sedam milijuna dolara na kraju dana, privukavši ukupno 34 milijuna dolara.

Potkopavanje konkurenata

Fond je pokrenut s naknadom od 0,14 posto, koju je predsjednik NovaDius Wealtha Nate Geraci nazvao najjeftinijim spot bitcoin ETF-om na tržištu. Ta cijena potkopava konkurente poput BlackRockova IBIT-a, koji naplaćuje 0,25 posto, i Grayscaleova Bitcoin Mini Trusta s 0,15 posto.

Allyson Wallace, globalna voditeljica ETF-ova u Morgan Stanleyju, izjavila je za Bloomberg da je niska naknada bila namjerna strategija kojom je banka htjela pokazati predanost proizvodu. Prema njezinim riječima, potražnja je bila velika, posebno od strane bogatih investitora.

Podaci o protoku sredstava podržavaju njezino mišljenje, a web-stranica za praćenje bitcoin ETF-ova HODL15Capital izvještava da je MSBT kupio 430 bitcoina prvog dana.

Tokovi ETF-ova ostaju neravnomjerni

Za spot bitcoin ETF-ove ovo je bilo mješovito razdoblje, a podaci SoSoValuea pokazuju ukupni neto odljev od oko 124 milijuna dolara jučer. Prije toga, fondovi su zajedno izgubili 159 milijuna dolara, prekinuvši dvodnevni ‘zeleni’ niz od prošlog četvrtka kada je zabilježeno oko 480 milijuna dolara neto priljeva.

U međuvremenu, sam bitcoin trguje iznad 71 tisuću dolara, što je pad od gotovo 2000 dolara s trotjednog vrhunca blizu 73 tisuće dolara koji je dosegnuo nakon što su se pojavila izvješća da će Iran zahtijevati od brodova koji prolaze kroz Hormuški tjesnac plaćanje naknade u bitcoinu.

Ulazak Morgan Stanleyja također se nadovezuje na ranije podneske objavljene u siječnju, kada je banka podnijela prijedloge za bitcoin i solana ETF-ove. U to vrijeme, izvješća su ukazivala na širi pomak među velikim financijskim institucijama koje prelaze s distribucije proizvoda trećih strana na izdavanje vlastitih.

Struktura MSBT-a odražava tu tranziciju. Fond kombinira tradicionalno čuvanje putem BNY Mellona s kripto-nativnom infrastrukturom tvrtke Coinbase, a istovremeno nudi izloženost kretanju cijene bitcoina bez potrebe za izravnim vlasništvom nad imovinom.