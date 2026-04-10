Tvrtke i tržišta

Data centri pod pritiskom: rast troškova i nova pravila

10. travnja 2026.
Flat of technology,The big smartphone with social platform over the human and forcing with a rope,social platform are in every activity and every time - Vector.
Sergej Abramov
Nova EU regulativa uvodi obvezno praćenje potrošnje energije, mijenjajući poslovne modele i povećavajući transparentnost tržišta

Potreba za regulacijom uvijek je dvosjekli mač za tržište koje je predmet obveza. Prve reakcije u pravilu su obrambene, ali tržišni akteri u pravilu nađu način da ih iskoriste; naravno, pod uvjetom da nisu nerazumne. Dobar su primjer upotrebljive regulacije u Europi podatkovni centri, poznati u javnosti kao gutači energije, ali ne potpuno opravdano, nego uglavnom zbog loše reputacije svoje velike braće, umjetnointeligentnih hiperskalara (engl. AI hyperscaler), kojih zasad ima samo na drugim kontinentima.

Ti pogoni za treniranje sustava umjetne inteligencije donijet će u budućnosti velik rast potražnje za energijom, ali već se i sad u Hrvatskoj kolokacijski podatkovni centri i data-centri​ u oblaku moraju podrediti obvezama koje nameće europska regulacija.

#Podatkovni Centri#Regulacija#Energetska Učinkovitost#Hrvatska#Digitalna Tranzicija#Esg#Tržište#Obnovljivi Izvori#Goran Đoreski#Bojan Klasan
