EU mijenja kripto pravila: Electrocoin otkriva gdje zapinje MiCA

Od više od 3000 pružatelja kripto-usluga u Europi, MiCA autorizaciju dosad je osiguralo tek oko 10 posto.

Europska komisija otvorila je reviziju MiCA-e, prvog sveobuhvatnog europskog regulatornog okvira za tržište kriptoimovine, kako bi nakon prvih iskustava s njegovom primjenom utvrdila treba li mijenjati pravila koja su trebala ujednačiti tržište kriptovaluta u Europskoj uniji.

MiCA je stupila na snagu 29. lipnja 2023., a njezina su se pravila počela primjenjivati postupno, od 30. lipnja 2024. za izdavatelje tokena vezanih uz imovinu i tokena elektroničkog novca te od 30. prosinca 2024. za većinu ostalih odredbi, uključujući pravila za pružatelje kripto-usluga. Komisija sada do 30. rujna prikuplja mišljenja o tome kako regulativa funkcionira u praksi, uključujući pitanja novih područja poput stakinga, decentraliziranih financija, pozajmljivanja i posuđivanja kriptoimovine te NFT-ova, kao i regulatornog opterećenja koje je donijela MiCA.

Revizija MiCA-e potaknula nas je da i sami preispitamo što bi trebalo popraviti u europskoj kriptoregulativi i što se do sada pokazalo kao najveći problem za poslovanje zato smo kontaktirali najveću domaću kriptotvrtku Electrocoin.