Fed drži kamatne stope, bitcoin oštro pao: Što čeka kriptotržište?

Strah od novih povećanja kamatnih stopa srušio je bitcoin ispod 62 tisuće dolara. Prvi sastanak Feda donio je val nesigurnosti

Prvi sastanak FOMC-a s novim predsjednikom Federalnih rezervi, Kevinom Warshom, na čelu središnje banke nije donio nikakva iznenađenja, jer je entitet očekivano ostavio kamatne stope nepromijenjenima.

S referentnom vrijednosti između 3,5 i 3,75 posto, cijena bitcoina reagirala je s malom početnom volatilnošću, ali postoje neki znakovi upozorenja o nadolazećoj korekciji.

Podsjetimo se da je prije gotovo dva mjeseca Fed pod tadašnjim predsjednikom Jeromeom Powellom ostavio kamatne stope nepromijenjenima treći put zaredom. Međutim, Powell je dao naznake da bi moglo uslijediti i povećanje kamatnih stopa.

Unatoč današnjem ‘nedogađaju’, kako ga je opisao David Wessel, direktor Brookingsovog Hutchins Centra za fiskalnu i monetarnu politiku, također je rekao da Kevin Warsh sada konačno ima moć promijeniti stvari u Fedu nakon godina ‘prigovaranja’ o tome.

Anketa Bank of Americe među upraviteljima fondova pokazala je da 55 posto očekuje da će Warsh biti oštar na konferenciji za novinare, ali Stephen Juneau, američki ekonomist banke, imao je suprotno mišljenje.

Cijena Bitcoina bila je blago nestabilna u satima prije događaja, pala je ispod 65 tisuća dolara jučer prije nego što je skočila na 66.400 dolara. Međutim, pala je za više od tisuću dolara u prvim minutama nakon što je objavljena vijest o nepromijenjenim cijenama i sada je ispod 62 tisuće dolara.

U prethodnim izvješćima kripto stručnjaka navedeno je da bi prvi sastanak FOMC-a i naknadna Warshova konferencija za novinare mogli biti jedan od najvažnijih makro događaja za industriju.