Japan prvi puta u 30 godina podignuo kamate na jedan posto

Povećanje kamatnih stopa u skladu je s očekivanjima ekonomista, a prije japanske isto je učinila i Europska središnja banka

Japanska središnja banka ovoga je tjedna podigla svoju referentnu kamatnu stopu na jedan posto što je najviša razina u više od 30 godina. Banka je u prosincu kamatu podigla na 0,75 posto, a sada, prvi puta od 1995. godine, kamata je dosegnula jedan posto.

Ta je odluka ipak u skladu s očekivanjima ekonomista, a zaoštravanje monetarne politike Japana rezultat je slabog jena i inflacije koja je počela rastu prvenstveno zbog rata u Iranu.

Nakon ove objave japanski indeks Nikkei 225 porastao je za 0,46 posto, dok je jen neznatno ojačao na 160,22 u odnosu na dolar. Prinosi na desetogodišnje japanske državne obveznice porasli su za tri bazna boda na 2,615 posto.