Coinbase se priprema za pokretanje tokeniziranog trgovanja dionicama

Coinbase je u utorak najavio nove proizvode i značajke u nastojanju da postane jedinstveno mjesto za financije

Najveća američka kripto mjenjačnica Coinbase dugo je bila popularno odredište za kupnju bitcoina i ethereuma, ali ambicije tvrtke rastu u raznim smjerovima dok nastoji postati jedinstveno mjesto za sve financije.

U utorak je Coinbase predstavio nove planove za proizvode, uključujući buduće pokretanje trgovanja opcijama za kriptovalute i tradicionalne dionice, trgovanje tokeniziranim dionicama s automatskim isplatama dividendi, mogućnost zaduživanja uz staking solane i novi putnički portal za svoju Coinbase One karticu koji isplaćuje veće bitcoin nagrade.

- Ključna riječ, u smislu cjelokupne misije Coinbasea, je ekonomsko osnaživanje. To u biti znači omogućiti korisnicima da koriste novac u svakodnevnom životu, onako kako žele - rekao je Ben Shen, voditelj financijskih usluga Coinbasea.

Prema Shenu, temelji tvrtke ostaju usmjereni na kripto trgovce i investitore, ali radi se na tome da postane primarni financijski račun za svoje korisnike, omogućujući im trošenje, slanje, trgovanje, ulaganje i posuđivanje, sve na jednom mjestu, s ciljem da u konačnici postane ‘burza svega’.

Prije pokretanja trgovanja dioničkim opcijama u nadolazećim mjesecima, tvrtka će također omogućiti korisnicima prijenos postojećih portfelja dionica i trgovanje njima izravno na Coinbaseu, gdje gradi robusniju platformu za trgovanje za vlasnike dionica.

Ranije u utorak, izvršni direktor Coinbasea, Brian Armstrong, oglasio se na društvenim mrežama kako bi promovirao inicijativu tvrtke za tokenizirane dionice, razlikujući je od drugih tokeniziranih proizvoda koji su neki oblik derivata. Coinbase je rekao da će proizvod automatski isplaćivati ​​dividende na dionice.

- Po prvi put, ovo su prave tokenizirane dionice s omjerom 1:1 kojima možete vjerovati. Posjedujete stvarni dio tvrtke na blockchainu - napisao je Armstrong na X-u.

Nedavno je tvrtka najavila pokretanje programa prije javne ponude dionica, koji omogućuje trgovcima da stavljaju kratke ili duge oklade na tvrtke prije njihovih javnih kotacija, počevši od rekordnog SpaceX-ovog IPO-a.

Tvrtkina prepoznatljiva kreditna kartica, Coinbase One Card, također dobiva poticaj. Bitcoin kartica s nagradama nudit će pet posto povrata u bitcoinu na kupnje obavljene putem njihovog novog putničkog portala koji pokreće Rocket Travel by Agoda, umjesto uobičajenih dva do četiri posto. Kartica će sada biti dostupna i uz USDC podlogu, proširujući svoju potencijalnu bazu korisnika kako bi uključila i one koji možda nemaju odobrenu kreditnu povijest.

Coinbaseov napor da postane ‘burza svega’ također je doveo do nedavnog sudjelovanja u prvoj hipoteci osiguranoj bitcoinom koju jamči vlada, te do pokretanja alata koji omogućuje AI agentima da trguju i transferiraju u ime korisnika. U svibnju je također postala prva američka centralizirana burza koja je dobila odobrenje za ponudu kripto perpetual futures ugovora.

Tvrtka je također najavila nove ugovore o predviđanju cijena kriptovaluta na temelju vremena, trenutni pristup novim lansiranjima tokena na solani i Coinbase inkubiranoj ethereum layer-2 mreži Base, te nove kontrole prijenosa za dodatnu sigurnost računa.