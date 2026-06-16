Bitcoin raste nakon mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana

Donald Trump je, nakon potpisivanja primirja, izjavio da SAD i Iran imaju dogovor o ‘besplatnom otvaranju Hormuškog tjesnaca’

Bitcoin je u ponedjeljak porastao iznad 66.000 dolara nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su SAD posredovale u mirovnom sporazumu s Iranom kojim bi se ponovno otvorio Hormuški tjesnac.

- Dogovor s Islamskom Republikom Iran je sada dovršen. Čestitam svima! - objavio je Trump na svojoj platformi Truth Social.

- Ovime u potpunosti odobravam besplatno otvaranje Hormuškog tjesnaca i istovremeno odobravam trenutno uklanjanje blokade američke pomorske mornarice. Brodovi svijeta, upalite motore. Neka nafta teče! - napisao je Trump.

Trump je desetke puta u posljednja dva mjeseca tvrdio da je dogovor o okončanju rata blizu, a kripto tržišta su često reagirala na temelju vijesti o iranskom ratu otkako je započeo u veljači američko-izraelskim napadima.

Tržišta su pozitivno reagirala na Trumpovu najnoviju tvrdnju, a bitcoin je dosegnuo gotovo 67 tisuća dolara, što je najviša cijena u posljednjih 12 dana.