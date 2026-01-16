Indeks straha i pohlepe bitcoina signalizira pohlepu nakon tri mjeseca

Indeks se popeo na 61, što je najviša vrijednost od početka listopada 2025. kada je dosegao rekordnu razinu

Metrika koja pokazuje opći sentiment investitora prema najvećoj kriptovaluti, bitcoin indeks straha i pohlepe, konačno je ušla u područje ‘pohlepe’ nakon što je posljednja tri mjeseca provela uglavnom u zonama ‘straha’ ili ‘ekstremnog straha’.

Ovaj razvoj događaja signalizira povećano povjerenje i rastući apetit za bitcoinom, ali može biti i preteča potencijalnog kratkoročnog pada.

Natrag na ‘pohlepu'

Posljednjih nekoliko dana bilo je više nego pozitivno za bitcoin bikove jer je cijena imovine nakratko porasla na dvomjesečni vrhunac od gotovo 98.000 dolara. Ovaj skok dogodio se nakon povećane geopolitičke napetosti nakon što je SAD prvo pokrenuo vojnu operaciju u Venezueli, a kasnije zaprijetio intervencijom u Iranu, gdje je lokalno stanovništvo organiziralo masovne prosvjede protiv režima.

Nedavno je američki predsjednik Donald Trump ublažio ton, tvrdeći da je nasilje u zemlji prestalo i obećao da neće narediti napad. Objava je izazvala malu ili nikakvu volatilnost bitcoina, koji se trenutno trguje oko 95.600 dolara, što je porast od šest posto na tjednoj razini.

Donekle očekivano, rast imovine utjecao je na popularni Bitcoin Fear and Greed Index, metriku koja prati brojne segmente, poput volatilnosti cijena, anketa i komentara na društvenim mrežama, kako bi se utvrdilo trenutno raspoloženje investitora prema kriptovaluti.

Povećao se na 61, čime je prvi put od početka listopada prošle godine ušao u područje ‘pohlepe’. To bi moglo zvučati kao daljnja dobra vijest za bikove jer odražava jače povjerenje i potražnju za tom imovinom.

S druge strane, to bi također moglo značiti da neke investitore pokreće FOMO (strah od propuštanja), a ne fundamenti, što sugerira da se tržište može pregrijati. U nekim slučajevima, dosezanje zone ‘pohlepe’, a posebno ‘ekstremne pohlepe’, moglo bi biti znak da je cijena dotaknula lokalni vrh i da je na rubu korekcije.

Daljnji rast na horizontu?

Mnogi tržišni promatrači čvrsto stoje u bikovskom kutu, očekujući da će cijena bitcoina nastaviti rasti u bliskoj budućnosti, umjesto da krene prema dolje. Mnogi predviđaju da bi u nadolazećim tjednima moglo doći do skoka na 100.000 dolara, ili čak do 105.000 dolara.

U međuvremenu, adrese kitova koje posjeduju između 10 i 10.000 bitcoina zajedno su akumulirale više od 32.600 komada od 10. siječnja. Istovremeno, novčanici koji drže manje od 0,01 bitcoina bili su u naletu prodaje. Prema analitičkoj platformi Santiment, ovo bi mogla biti savršena postavka za rast.