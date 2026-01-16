Biznis i politika
Može li Fed ostati neovisan nakon odlaska Powella?
16. siječnja 2026.
foto Shutterstock
Od svibnja 2026. godine Powell više neće biti vodeći guverner Fed-a, a jasno je kako će to postati netko vrlo blizak Trumpu
Prva dva tjedna 2026. godine pokazali su nam kako će mid-terms godina u SAD-u biti zaista ekstremna. Počela je s napadom i uhićenjem Venecuelanskog predjednika Madura, najavom o preuzimanju Grenlanda, zapljenom brodova koji prevoze rusku naftu, divljanjem imigracijske policije te konačno, prvim oštrim odgovorom Powella na Trumpove napade. Fed-ov guverner prvi je put u svojem mandatu odgovorio na pritiske Trumpa koji agresivno želi niže kamatne stope. Bio je potreban samo poziv na saslušanje koji je Powell dobio zbog optužbi za neovlašteno korištenje sredstava u obnovi Fed-ove zgrade.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci