Oprez na burzama zbog geopolitičkih napetosti

Ulagači balansiraju između neizvjesnih pregovora SAD-a i Irana, volatilnih cijena nafte i optimizma u tehnološkom sektoru.

Na svjetskim se burzama prošloga tjedna trgovalo oprezno dok su ulagači čekali hoće li se nastaviti mirovini pregovori između SAD-a i Irana, pri čemu su na europskim burzama cijene dionica oštro pale, a na Wall Streetu dosegnule rekordne razine.

Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna oslabio 0,4 posto, na 49.230 bodova, dok je S&P 500 ojačao 0,55 posto, na 7.165 bodova, a Nasdaq 1,5 posto, na 24.836 bodova. Prethodnih su tjedana burzovni indeksi snažno porasli, nadoknadivši sve gubitke od početka rata na Bliskom istoku, jer su se ulagači nadali brzom mirovnom sporazumu.

No, nastavak pregovora između SAD-a i Irana još nije dogovoren, a situacija na Bliskom istoku već se danima ne mijenja značajnije. Iran praktično blokira izvoz nafte s Bliskog istoka kroz Hormuški tjesnac, a američka mornarica blokira iranske luke. Zbog toga se cijene nafte kreću na povišenim razinama, što potiče rast inflacije u mnogim zemljama svijeta. A to, pak, može negativno utjecati na rast gospodarstava.

Dobri rezultati kompanija podižu S&P 500

S druge strane, podršku tržištu pružaju dobri kvartalni poslovni rezultati kompanija. Od više od 130 kompanija i banaka iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvješća, njih oko 82 posto ostvarilo je bolje rezultate nego što su analitičari očekivali. Stoga se sada procjenjuje da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u prvom tromjesečju u prosjeku porasle oko 16 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Trump otkazuje put u Pakistan, burze čekaju reakciju

Novi rekordni dosezi S&P 500 i Nasdaq indeksa ponajviše se zahvaljuju rastu cijena dionica, ponajviše tehnoloških kompanija, u petak, nakon vijesti da bi u subotu američko izaslanstvo trebalo otputovati u Pakistan na drugi krug pregovora s Iranom. No, u subotu je predsjednik SAD-a Donald Trump otkazao taj put, pa ostaje za vidjeti kako će na tu vijest ulagači reagirati u ponedjeljak.

I dok su na Wall Streetu S&P 500 i Nasdaq dosegnuli rekordne razine, na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna oštro pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 2,7 posto, na 10.379 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 2,3 posto, na 24.128 bodova, a pariški CAC 3,2 posto, na 8.157 bodova.

Azijske burze i rekordi Nikkeija i Kospija

Na većini azijskih burzi indeksi su u ponedjeljak porasli, pri čemu su južnokorejski Kospi i japanski Nikkei dosegnuli rekordne razine, jer su ulagači ponovno optimistični u vezi razvoja umjetne inteligencije. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu oko 0,8 posto. Pritom su cijene dionica u Hong Kongu, Šangaju, Indiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 0,2 i 2,6 posto, dok su u Australiji blago pale.

Azijske ulagače ohrabrili su novi rekordi S&P 500 i Nasdaq indeksa na američkim burzama u petak. Najviše su jutros porasle cijene dionica proizvođača čipova, kao i drugih tehnoloških kompanija, jer je nakon snažnih poslovnih rezultata nekoliko njih ponovno zavladao optimizam u vezi razvoja umjetne inteligencije. Ulagači se nadaju da će i poslovni rezultati tehnoloških divova Microsofta, Alphabeta, Amazona, Mete i Applea, koji će kvartalna izvješća objaviti ovoga tjedna, biti snažni.

Središnje banke i kamatne stope u fokusu

U fokusu ulagača bit će ovoga tjedna i sjednice niza središnjih banaka – američkog Feda, europske, japanske i britanske banke. Ne očekuju se promjene kamatnih stopa, no ulagači će pažljivo pratiti poruke središnjih bankara o situaciji u gospodarstvima i komentare o inflaciji. Zbog svega toga, kriza na Bliskom istoku trenutno je u drugom planu.

„Očekujemo da će se u idućem razdoblju tema na tržištu valuta promijeniti. Iranski rat bi mogao pasti u drugi plan, a u fokusu bi mogle biti razlike u kretanjima kamata. Fed bi mogao nastaviti sa smanjenjem kamata, dok bi mnoge druge središnje banke u svijetu mogle povećati kamate”, kaže Noah Buffam, strateg u tvrtki CIBC Capital Markets.

Cijene nafte i dolar početkom tjedna

Cijene nafte na početku tjedna su porasle. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros ojačala 1,20 posto, na 106,60 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,91 posto, na 95,30 dolara.

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta blago pala. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 98,42 boda, dok je u petak navečer iznosio 98,51 bod.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo 0,12 posto, na 159,20 jena. Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, za 0,06 posto, pa je cijena eura dosegnula 1,1730 dolara.

Dolar jača na tjednoj razini

Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga tjedna porasla, nakon dva tjedna pada, jer su ulagači bili oprezni dok su čekali hoće li se nastaviti mirovni pregovori između SAD-a i Irana. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošloga tjedna 0,3 posto, na 98,51 bod. Pritom je dolar prema europskoj valuti ojačao 0,4 posto, pa je tečaj eura skliznuo na 1,1720 dolara. Cijena američke valute porasla je i u odnosu na japansku, za 0,5 posto, na 159,38 jena.