Bitcoineri slave 17. godišnjicu Hal Finneyjeve objave o bitcoinu

Mnogi u bitcoin zajednici i dalje nagađaju da je kriptograf Hal Finney bio pseudonimni tvorac bitcoina, Satoshi Nakamoto

Bitcoin zajednica slavi godišnjicu objave pionira cypherpunka i bitcoina Hala Finneyja od 10. siječnja 2009., u kojoj je svijetu rekao da pokreće softver bitcoina.

‘Running Bitcoin - napisao je Finney tada na Twitteru. Finney je bio primatelj prve bitcoin transakcije.

Rođen je 4. svibnja 1956. godine, a karijeru je nastavio u računalnoj znanosti i kriptografiji te je bio jedan od prvih ljudi koji su odgovorili na objavu Satoshija Nakamota o bitcoinu.

Satoshi je poslao Finneyju 10 bitcoina, vrijednih preko 900.500 dolara po današnjim cijenama, te je bio jedna od prvih osoba u kontaktu s Nakamotom, što je dovelo do nagađanja da je Finney zapravo Satoshi Nakamoto.

Finney je umro 2014. od amiotrofične lateralne skleroze (ALS), degenerativne neurološke bolesti koja postupno narušava motoričke funkcije. Imao je 58 godina.

Finneyjeva objava iz 2009. sada je ključni dio bitcoinove povijesti i označava najranije faze decentralizirane peer-to-peer mreže elektroničkog novca.

Je li Hal Finney Satoshi? Nagađanja se nastavljaju

U 2024. medijska mreža HBO emitirala je dokumentarnu seriju pod nazivom Money Electric: The Bitcoin Mystery, u kojoj se tvrdilo da je otkriven Nakamotov identitet.

Dokumentarac je potaknuo raspravu o pravom identitetu Satoshija, a neki su tvrdili da je Finney bio Satoshi na temelju svojih vještina, nekoliko objavljenih istraživačkih radova o kriptografiji i činjenice da je bio prva osoba koja je primila bitcoin od Satoshija.

Laszlo Hanyecz, programer poznat kao prva osoba koja je koristila bitcoin u komercijalnoj transakciji slanjem 10.000 bitcoina za dvije pizze, prethodno je rekao da Satoshi nije bio upoznat s Mac OS-om, Appleovim operativnim sustavom za računala.

I Finney i njegova supruga posjedovali su Mac OS računala, prema Finneyjevoj online objavi iz 2010. godine.

Jameson Lopp, suosnivač tvrtke za čuvanje kriptovaluta Casa, također je 2023. godine predstavio dokaze koji dovode u sumnju da je Finney Satoshi.

Finney je istrčavao maraton tijekom niza e-mailova između Satoshija i drugog softverskog programera.

Posljednji e-mail poslan je otprilike dvije minute prije nego što je Finney prešao ciljnu liniju, što je odlučujući dokaz da Finney nije Satoshi, prema Loppu.