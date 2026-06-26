Binance povlači zahtjev grčkom regulatoru za MiCA licencu

Binance je izjavio da planira zatražiti autorizaciju u drugoj jurisdikciji EU-a samo nekoliko dana prije roka 1. srpnja

Kripto mjenjačnica Binance povlači svoju MiCA prijavu Komisiji za grčko tržište kapitala (HCMC) i namjerava zatražiti autorizaciju u drugoj državi članici samo nekoliko dana prije roka za licenciranje EU.

- Kada budemo spremni objaviti tu državu članicu, učinit ćemo to javno - rekli su iz tvrtke u srijedu u izjavi.

Ranije je Gillian Lynch, Binanceova šefica za Europu i Ujedinjeno Kraljevstvo, izjavila za Reuters da tvrtka ‘ne napušta Europu’ i da će tražiti autorizaciju u drugoj jurisdikciji EU ako se njezina prijava u Grčkoj ne nastavi.

Lynch je rekla da je Binance kontaktirao druge regulatore, ali je podnio formalni zahtjev samo u Grčkoj. Mjenjačnica je navodno vodila razgovore s Irskom, Latvijom i Grčkom, ali je naišla na otpor zbog prošlih kazni za pranje novca, međunarodne strukture i onoga što su dužnosnici smatrali kulturom preuzimanja rizika.

Ovaj potez dolazi nekoliko dana prije završetka prijelaznog razdoblja Regulative o tržištima kriptoimovine (MiCA) 1. srpnja, ključnog roka za kripto tvrtke koje žele poslovati diljem EU. Europsko tijelo za vrijednosne papire i tržišta (ESMA) izjavilo je u utorak da pružatelji kripto usluga koji ostanu neovlašteni do isteka roka moraju poduzeti hitne korake za smanjenje svojih aktivnosti u EU.

Dana 16. lipnja, Binance se usprotivio ranijem izvješću Reutersa da se regulatori EU-a spremaju odbiti tvrtkin zahtjev za MiCA-u, rekavši da je grčka Komisija za tržište kapitala pregledala zahtjev i smatra ga usklađenim s propisima, podložnim daljnjem pregledu od strane ESMA-e. Burza je tada izjavila da očekuje da će proces napredovati prema autorizaciji.

Europski korisnici mogli bi vidjeti promjene

U svojoj izjavi, Binance je rekao da planira poduzeti potrebne korake prije 1. srpnja kako bi ostao usklađen s primjenjivim zahtjevima.

- To znači da bi neki korisnici mogli biti pogođeni i izravno ćemo komunicirati s pogođenim korisnicima kako bismo im pružili jasne informacije o sljedećim koracima. Sva korisnička sredstva ostaju sigurna i zaštićena. Naš je prioritet smanjiti poremećaje, pružiti jasnoću korisnicima i nastaviti graditi pouzdan i usklađen ekosustav digitalne imovine diljem svijeta - izjavili su.

U ponedjeljak je analitičar CryptoQuanta Maartunn rekao da parovi denominirani u eurima čine oko jedan posto globalnog spot trgovanja Binancea, što sugerira da bi zastoj u europskom licenciranju mogao imati ograničen utjecaj na poslovanje.

Međutim, Binance ostaje značajno mjesto trgovanja za europske korisnike, s dnevnim volumenom trgovanja od oko 100 do 250 milijuna dolara u 2026. godini, s povremenim skokovima od oko 600 milijuna dolara.

Prema podacima CryptoQuanta, Binance je tijekom godine držao procijenjenih 18,5 posto udjela u spot trgovanju denominiranom u eurima, što ga svrstava na drugo mjesto iza Krakena s 43,3 posto udjela.

