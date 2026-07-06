SP u nogometu srušio rekorde trgovanja na prediktivnim tržištima

Kalshi je u lipnju ostvario promet od 9,4 mlrd. dolara, dok rast tržišta prati sve žešća regulatorna bitka u SAD-u.

Kalshi je u lipnju zabilježio rekordni mjesečni volumen trgovanja od gotovo 9,4 milijarde dolara, budući da je Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. potaknulo aktivnost na prediktivnim tržištima, pokazuju podaci DefiLlame.

To je porast s oko 5,3 milijarde dolara u svibnju. Polymarket se također popeo na otprilike 4,3 milijarde dolara s oko 3,5 milijardi dolara mjesec dana ranije.

Turnir je započeo 11. lipnja i prvo je FIFA Svjetsko prvenstvo na kojem sudjeluje 48 momčadi, u odnosu na 32 u prethodnim izdanjima. CNBC je izvijestio da je natjecanje postalo najveći pokretač trgovanja na prediktivnim tržištima u lipnju, a Dune Analytics je pokazao rekordne nominalne volumene trgovanja na Kalshiju i Polymarketu.

Nokaut utakmice turnira privlače neke od najvećih trgovačkih aktivnosti. Utakmica osmine finala između Kanade i Maroka, zakazana za subotu, generirala je preko 48 milijuna dolara volumena trgovanja na Kalshiju i preko 26,8 milijuna dolara na Polymarketu.

Utakmica osmine finala između SAD-a i Belgije također je privukla značajnu pozornost trgovaca. Kalshijevo tržište o tome koji će tim proći dalje generiralo je više od 2,1 milijun dolara prometa, dok je usporedivo tržište na Polymarketu do subote privuklo oko 1,6 milijuna dolara.

Pravne bitke se intenziviraju kako prediktivna tržišta rastu

Visoki volumeni trgovanja dolaze u trenutku kada prediktivna tržišta ostaju u središtu rastuće pravne i regulatorne rasprave u SAD-u.

Do ožujka je gotovo 12 američkih država već poduzelo mjere protiv tvrtki, uključujući Kalshi i Polymarket, pri čemu su neke nastojale zaustaviti tržišta, dok su druge inzistirale na njihovom podvrgavanju postojećim zakonima o kockanju i državnim poreznim okvirima.

Savezni regulatori odbacili su pokušaje država da reguliraju tržišta predviđanja. Sljedećeg mjeseca, predsjednik CFTC-a Michael Selig optužio je države za pokretanje ‘nezakonitih provedbenih radnji’ protiv savezno reguliranih burzi, tvrdeći da je Kongres dao agenciji isključivu ovlast nad tržištima robnih derivata, uključujući tržišta predviđanja.

- Svakoj državi koja želi poništiti savezni zakon i preuzeti vlast nad tim tržištima, vidjet ćemo se na sudu - rekao je Selig.

Rasprava se proširila i izvan okvira regulatora. U lipnju su operateri kasina, plemenske organizacije i radničke skupine pozvali Kongres da iz ovlasti CFTC-a ukine ugovore o sportskim događajima amandmanom na Zakon o jasnoći tržišta digitalne imovine (CLARITY), tvrdeći da bi ugovori umjesto toga trebali ostati pod državnim zakonima o kockanju i postojećim nadzorom nad kockanjem.

Europa je zauzela drugačiji pristup. U petak je Europsko tijelo za vrijednosne papire i tržišta (ESMA) podsjetilo tvrtke da mnogi ugovori o događajima možda već potpadaju pod postojeća ograničenja za binarne opcije, rekavši da reguliranost proizvoda ovisi o njegovim karakteristikama, a ne o oznaci ‘ugovor o događaju’ koja mu je pričvršćena.