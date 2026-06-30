Binance i Bybit nisu dobili MiCA licencu Coinbase, Kraken i OKX jesu

Kompanije koje su već odobrili regulatori EU pokušavaju privući korisnike iz tvrtki koje nemaju licencu

Kripto mjenjačnice koje su već odobrene za rad u državama članicama Europske unije u okviru uskoro stupajućeg okvira Markets in Crypto-Assets (MiCA) potiču korisnike iz tvrtki koje nisu uspjele dobiti odobrenje za licencu.

S obzirom na to da će se MiCA ograničenja početi primjenjivati ​​od 1. srpnja, rukovoditelji kripto mjenjačnica, uključujući Coinbase i OKX, okrenuli su se društvenim mrežama kako bi odvratili korisnike od tvrtki koje će uskoro postati neovlaštene, poput Binancea i Bybit Globala.

Najveća svjetska kripto mjenjačnica, Binance, izjavila je da će ograničiti usluge za korisnike iz EU nakon što je prošli tjedan povukla svoju MiCA aplikaciju. Bybit Global u ponedjeljak je izjavio da će pristup uslugama za korisnike u Europskom gospodarskom prostoru ‘biti postupno ograničen’ počevši od 1. srpnja, iako je njegova EU podružnica Bybit ovlaštena za rad pod MiCA-om putem svog austrijskog nositelja licence.

Do ponedjeljka su regulatori u državama članicama EU odobrili ukupno 244 licence za kripto tvrtke u okviru MiCA-e. Od toga je otprilike četvrtina (57) došla od njemačkog Saveznog tijela za financijski nadzor ili BaFin. Vlasti u Grčkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Portugalu i Rumunjskoj nisu izdale niti jednu licencu..

Erald Ghoos, izvršni direktor OKX Europe, rekao je u ponedjeljak da će tvrtka ponuditi 8 posto nagrade na nove depozite, predlažući korisnicima Binancea i Bybita da prebace svoja sredstva. Izvršni direktor Coinbasea, Brian Armstrong, rekao je u petak da će tvrtka ponuditi bonus na prijenos od pet posto za korisnike prije 13. srpnja, otprilike dva tjedna nakon što MiCA stupi na snagu. Kraken, također ovlašten prema MiCA-u, ​​ponudio je nagradnu igru ​​od 1,1 milijun dolara za depozite u eurima.

Prema MiCA-i, kripto tvrtke koje nude usluge korisnicima sa sjedištem u EU u 27 zemalja moraju imati licencu regulatora u jednoj od država članica kao pružatelji usluga kripto imovine (CASP). Dok su mnoge burze, uključujući Coinbase, FalconX, Kraken i OKX, dobile licence za rad nakon roka 30. lipnja, odsutnost drugih mogla bi značajno utjecati na kripto tržište u regiji.