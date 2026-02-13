Ljubav, kripto i prijevare: opasna kombinacija za Valentinovo

Nakon mjeseci građenja povjerenja, žrtve se usmjeravaju na lažne kripto platforme i ostaju bez ušteđevine

Američki tužitelji upozoravaju da bi Valentinovo moglo biti vrhunac sezone ne samo za cvjećare i aplikacije za upoznavanje, već i za romantične prijevare koje su sve više povezane s kripto prijevarama i mrežama organiziranog kriminala.

U upozorenju objavljenom u četvrtak, Ured američkog državnog odvjetnika za Sjeverni okrug Ohia pozvao je javnost da ostane oprezna jer prevaranti iskorištavaju online odnose kako bi izvukli novac, često usmjeravajući žrtve prema kripto plaćanjima i lažnim investicijskim shemama nakon tjedana ili mjeseci izgradnje povjerenja.

Mnogi od ovih slučajeva sada se preklapaju s onim što istraživači opisuju kao sheme ‘klanja svinja’, dugotrajne prijevare koje kombiniraju emocionalno dotjerivanje s lažnim platformama za kripto ulaganje.

Red Flags

Tužitelji u Ohiju upozoravaju da ‘crvene zastavice’ uključuju zahtjeve za migraciju razgovora s platformi za upoznavanje na WhatsApp ili Telegram, rane izjave ljubavi, uporno odbijanje osobnog susreta i zahtjeve za plaćanje putem kriptovaluta, poklon kartica ili bankovnog transfera.

Balazs Faluvegi, viši analitičar u BrokerChooseru, rekao je da je upravo ono što ove sheme čini tako destruktivnim ono što ih čini tako teško predvidivim.

- Za razliku od tradicionalnih prijevara, koje se brzo izvršavaju, ove sheme iskorištavaju i emocionalne i financijske ranjivosti - rekao je.

- Prevaranti provedu tjedne ili čak mjesece gradeći vaše povjerenje prije nego što vam predstave naizgled unosne investicijske prilike, ležerno spomenu svoj uspjeh i ponude vam da vas poduče. Zapamtite, nijedan slučajni stranac nema istinski interes pomoći vam da zaradite novac - dodao je.

Faluvegi je rekao da prevaranti često počinju s hladnim kontaktom i s vremenom grade bliski osobni odnos prije nego što usmjere mete prema lažnim kripto ulaganjima na lažnim platformama koje pokazuju napuhane prinose i zahtijevaju veće depozite, samo da bi kasnije blokirali isplate izmišljenim troškovima ili tehničkim problemima, a zatim nestali.

Uobičajena taktika dopušta povlačenje malih početnih 'profita' kako bi vas potaknuli na ulaganje većih iznosa. A kada pokušate povući veće iznose, oni iznenada stvaraju prepreke poput poreza, naknada ili sistemskih pogrešaka, blokirajući pristup vašim sredstvima.

U prosincu je udovica iz San Josea, Margaret Loke, izgubila gotovo milijun dolara u romantičnoj kripto prijevari, što je kasnije potvrdila nakon što je provjerila ponudu s ChatGPT-om.

Američko Ministarstvo pravosuđa prošle je godine podnijelo zahtjev za oduzimanjem 225 milijuna dolara u Tetherovom stablecoinu USDT, što je najveća zapljena kriptovalute ikad povezana s prijevarama, nakon što je pronađen novac opran putem burze OKX.

Svjetski razmjeri

No, riječ je o globalnom fenomenu. Slične prijevare bilježe se diljem Europe, Azije i Australije, a međunarodne policijske agencije upozoravaju da iza mnogih operacija stoje dobro organizirane kriminalne mreže s call-centrima u više zemalja. Prema podacima Europola, romantične i investicijske prijevare sve se češće isprepliću, pri čemu se kriptovalute koriste zbog lakšeg prijenosa sredstava preko granica i otežanog praćenja transakcija.

Hrvatska nije iznimka. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske u više je navrata upozoravalo na slučajeve u kojima su građani, najčešće putem društvenih mreža ili aplikacija za upoznavanje, stupali u kontakt s osobama koje su se predstavljale kao strani poduzetnici ili vojni časnici na misijama. Nakon višemjesečne komunikacije i zadobivenog povjerenja, žrtve su bile nagovarane na ulaganja u navodne kripto platforme ili su slale novac za ‘hitne troškove’, gubeći pritom desetke, a u pojedinim slučajevima i stotine tisuća eura.

Stručnjaci upozoravaju da je ključna razlika u odnosu na klasične internetske prijevare upravo emocionalna komponenta, žrtve često ne prijavljuju slučaj odmah zbog srama ili uvjerenja da je riječ o stvarnoj vezi. Upravo zato nadležna tijela pozivaju građane na oprez, provjeru identiteta sugovornika i izbjegavanje bilo kakvih financijskih transakcija prema osobama koje nikada nisu osobno upoznali.