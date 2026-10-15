Kripto
MediaMarktSaturn povlači Ledger proizvode zbog izvješća o manipulaciji
15. listopada 2026.
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Europski trgovac MediaMarkt povukao je Ledger proizvode dok proizvođač istražuje izvješća o manipulacijama u jugoistočnoj Aziji
MediaMarktSaturn, matična tvrtka europskog trgovca elektronikom MediaMarkt, uklonila je Ledger proizvode iz svojih fizičkih trgovina i online platformi usred izvješća o neovlaštenim pristupima hardverskim novčanicima.
- Proizvodi su uklonjeni iz naše ponude proizvoda na međunarodnoj razini u svim našim zemljama. To smo učinili kao mjeru opreza - rekao je glasnogovornik MediaMarktSaturna.
Ledger je u utorak izjavio da je MediaMarktSaturn obustavio prodaju u koordinaciji s proizvođačem novčanika nakon prijave o hardverskom implantatu od strane kupca u Njemačkoj. Ledger je rekao da nisu prijavljeni nikakvi gubici sredstava u vezi s tim slučajem te da nema naznaka da su njegova infrastruktura, sustavi ili usluge ugroženi.
Korisnik X-a poznat kao Johannes tvrdio je u ponedjeljak da je kupio dva Ledger novčanika u različitim MediaMarkt trgovinama. Rekao je da su oba sadržavala neovlaštene kablove i mobilne module.
Sigurnosne zabrinutosti pojavile su se u petak nakon što je Ledger izjavio da istražuje izvješća o gubicima koji uključuju uređaje prodane putem jugoistočnoazijskog preprodavača CryptoBilis. Ledger je u utorak izjavio da su implantati prenosili korisničke fraze za oporavak putem mobilnih mreža te da istražuje izvješća izvan CryptoBilisa.
Odvojeno, bivši izvršni direktor Mt. Goxa, Mark Karpelès, izjavio je u utorak da je Ledger Flex kupljen na singapurskoj zračnoj luci sadržavao špijunski implantat. Ledger je odgovorio uputivši korisnike na svoje najnovije ažuriranje istrage CryptoBilisa, bez izravnog osvrta na singapurski slučaj.
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