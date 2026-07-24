Europska Unija udara na Rusiju s dosad najstrožim kripto mjerama

EU sada može zabraniti trgovanje kriptom državama zbog kršenja ruskih sankcija, a nove mjere su se odnosile na 11 kripto platformi

Europska unija u četvrtak je pristala na svoj 21. paket sankcija protiv Rusije. Građanima EU-a sada je zabranjeno obavljanje transakcija s 11 neimenovanih kripto operatera i 94 banke i financijske institucije.

Iako imena 11 kripto platformi nisu objavljena, EU je otkrila da one uglavnom posluju u Bjelorusiji i Nigeriji, djelujući kao kanali za usmjeravanje novca između Rusije i zemalja kojima je blokirano poslovanje s njom.

Prije je Bruxelles bio ograničen na sankcioniranje pojedinačnih tvrtki. Sada ima ovlasti zabraniti kripto usluge cijeloj naciji ili jurisdikciji ako se smatra središtem za pranje ruskih financijskih transakcija, što je neviđen razvoj događaja u borbi protiv izbjegavanja sankcija.

Stablecoini i Garantex Trail

Ovaj paket je najnoviji u nizu poteza za zatezanje mreže kripto usluga vezanih uz rublju. Ranije ove godine, označen je stablecoin A7A5, koji je djelovao kao most između sankcioniranih mjenjačnica Garantex i Grinex, a zatim su uslijedili token RUBx i digitalna rublja.

Ujedinjeno Kraljevstvo poduzelo je paralelne mjere, sankcionirajući mjenjačnicu HTX (bivšu Huobi) u svibnju zbog navodnih veza s A7 i Garantexom. Izvješće Global Ledgera pokazalo je da je HTX u posljednjih pet godina obradio oko 21 milijardu dolara ‘visokorizičnih’ kripto transakcija, od čega je gotovo osam milijardi dolara povezano s ruskim akterima i tržištima darkneta.

Široki opseg: banke, nafta i tajna flota

Paket mjera odnosi se na 94 financijske institucije, uključujući 32 banke i Moskovsku burzu, zamrzava njihovu imovinu u vlasništvu EU-a i zabranjuje transakcije s njima. Također se prvi put odnosi na plovila ruske tajne flote.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen potvrdila je zamrzavanje gornje granice cijena nafte na 44,10 dolara po barelu kako ruski ratni stroj ne bi -imao koristi od tržišnih šokova, dodajući da Bruxelles također planira zabraniti ruskim borcima ulazak u EU.