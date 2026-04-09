Electrocoin dobio prvu MiCA kriptolicencu u Hrvatskoj

Hanfa je izdala prvo CASP odobrenje prema Uredbi MiCA – Electrocoin postaje prvi pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom u Hrvatskoj

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) izdala je prvo odobrenje za rad pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom prema europskoj Uredbi MiCA. Licencu je dobilo zagrebački Electrocoin, koji je postao prva tvrtka upisana u Hanfin Registar društava ovlaštenih pružati usluge povezane s kriptoimovinom.

Electrocoin osnivača i direktora Nikole Škorića dobio je tzv. CASP (Crypto Asset Service Provider) licencu, odnosno odobrenje da pruža usluga povezane s kriptoimovinom, odnosno razmjenjuje kriptoimovinu za novčana sredstva ili drugu kriptoimovinu te skrbni nad kriptoimovinom i upravlja njome u ime klijenata.

Electrocoin postaje subjekt punog regulatornog nadzora

Hanfa je odluku donijela na sjednici Upravnog vijeća, a odobrenje znači da Electrocoin od sada postaje subjekt nadzora regulatora u cjelokupnom poslovanju povezanom s kriptoimovinom, te će biti prvo društvo upisano u Hanfin Registar društava ovlaštenih pružati usluge povezane s kriptoimovinom (MiCA). Do sada je Electrocoin poslovao kao pružatelj usluga virtualne imovine, odnosno VASP, u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Rokovi za druge pružatelje kripto usluga

Prema zakonu koji u Hrvatskoj provodi Uredbu MiCA, takva su društva dužna ishoditi kriptolicencu najkasnije do 1. srpnja 2026. ako žele nastaviti pružati usluge nakon tog roka. Kako je Lider ranije pisao, očekuje se da će svih 17 društava koji su dosad poslovali uz VASP licencu, pokušati ishoditi i novu CASP licencu. Uvođenjem ovog odobrenja Hrvatska ulazi u novu fazu regulacije tržišta kriptoimovine, uz stroži nadzor i jasniji pravni okvir za tvrtke koje posluju u tom sektoru.