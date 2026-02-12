Novogratz: Era kripto špekulacija je završila, slijedi tokenizacija

Mike Novogratz vjeruje da spekulativno doba kriptovaluta završava, a zamjenjuje ga tokenizacija imovine u stvarnom svijetu

Doba špekulacija koja je zaokupljala kripto trgovce završava, rekao je izvršni direktor Galaxyja Mike Novogratz u intervjuu za CNBC u utorak.

Umjesto toga, za poslovni medij rekao je da će tržište biti transponirano ili zamijenjeno korištenjem iste ove tehnologije, ovih kripto tračnica, kako bi se bankarske i financijske usluge donijele cijelom svijetu, te da će to biti imovina u stvarnom svijetu (real world assets, RWA) s puno nižim prinosima.

Novogratz je rekao da je nedavna promjena u dinamici kripto tržišta odraz promjena u širem financijskom sektoru. Usporedio je pad u studenom 2022. koji je uslijedio nakon bankrota kripto mjenjačnice FTX u s listopadskim likvidacijama 2025. u vrijednosti od 19 milijardi dolara.

Iako nije bilo jednog velikog događaja (poput kolapsa FTX-a) koji bi izazvao listopadski pad bitcoina, ipak je ostavio traga.

- Kripto se vrti oko narativa, oko priča. Te priče se grade neko vrijeme i privlače ljude, pa kada uništite puno tih ljudi, Humpty Dumpty se ne može odmah ponovno sastaviti - rekao je Novogratz.

Ali to ne znači da je izgubio interes za kripto tržišta.

Galaxy je upravo pokrenuo kripto hedge fond od 100 milijuna dolara s ciljem uravnoteženja izloženosti kriptovalutama dionicama. Fond bi trebao biti pokrenut prije kraja ožujka.

Prema izvješću Financial Timesa, uložit će do 30 posto svoje imovine u kripto tokene, a ostatak u dionice financijskih usluga za koje Galaxy vjeruje da će biti pogođene promjenama u tehnologijama i zakonima digitalne imovine.

Novogratz je također pripisao rastućem interesu za tokenizaciju zasluge za promjenu u dinamici kripto tržišta. Tokenizacija je napor da se imovina izvan blockchaina, poput dionica i obveznica, premjesti na blockchain pomoću tokena.

Ali, dodao je, tokenizirane dionice imat će drugačiji profil povrata u usporedbi s dobicima koje su kripto trgovci navikli tražiti.

Cijena bitcoina pala je za više od 47 posto od listopada, s najviše vrijednosti u povijesti, iznad 126.000 dolara, na nedavnu cijenu od 66.551 dolara, a prošli tjedan pala je blizu 60.000 dolara. Bitcoin je pao za 10 posto u posljednjem tjednu, a ethereum je izjednačio taj nedavni pad, dok su altcoini poput xrp-a i solane zabilježili su još veće gubitke u istom razdoblju.