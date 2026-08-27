Revolut uvodi vlastiti euro stablecoin na tri europska tržišta

EURR koji je izdao Bridge podržavat će više blockchaina i vanjskih novčanika, a šira dostupnost očekuje se ove godine

Revolut je započeo s uvođenjem svog prvog stablecoina, tokena vezanog uz euro pod nazivom EURR, odabranim korisnicima u Danskoj, Poljskoj i Portugalu. U objavi u srijedu, tvrtka je rekla da će se postupno uvođenje proširiti na druga tržišta Europskog gospodarskog prostora (EGP) kasnije ove godine, ovisno o spremnosti proizvoda, operacijama i propisima.

EURR izdaje Bridge Building S.A., luksemburški entitet tvrtke Bridge, koja se bavi infrastrukturom stablecoina, a u vlasništvu je Stripea. Revolut je rekao da će EURR biti integriran u njihovu aplikaciju, s planovima za podršku više blockchaina i transfera na vanjske novčanike.

Revolut ovime u ponudu uvodi stablecoin usklađen s europskom uredbom MiCA, dok istodobno povlači Tetherov USDT iz EGP-a i Švicarske. Revolut je prethodno rekao da će preostala stanja USDT-a biti pretvorena u osnovne valute korisnika nakon 31. kolovoza.

- Danska, Poljska i Portugal odabrani su zbog veličine tržišta, a u početnu fazu uvođenja bit će uključeno oko dva milijuna korisnika - rekao je glasnogovornik Revoluta.

EURR u početnoj fazi kreće na Ethereumu

EURR će se u početku pokrenuti na ethereumu kao dio postupnog uvođenja.

- Transferi na vanjske novčanike bit će odmah dostupni dijelu korisnika, a pristup će se širiti kako bude rasla likvidnost - rekao je glasnogovornik.

Ipak, potencijalni doseg EURR-a znatno je veći: Revolut globalno ima više od 80 milijuna korisnika, među kojima više od 16 milijuna koristi njegove kriptousluge.

Primjenjivat će se standardni Revolutovi limiti za trgovanje kriptovalutama i transfere, dok transakcije u fiat valutama neće imati naknade ni spread.

EURR je osmišljen tako da održava vrijednost od jednog eura, a pokriven je rezervama koje Bridge drži i upravlja njima u skladu s pravilima MiCA-e.

Revolut navodi da je EURR prvi korak u široj strategiji razvoja stablecoina te da razvija tokene denominirane u drugim valutama putem zasebnih regulatornih putova. Tvrtka nije navela koje valute razvija.