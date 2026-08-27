Schwarz grupa ulaže milijarde u podatkovni centar

Projekt u Dummerstorfu donosi digitalnu neovisnost i jača infrastrukturu sjeverne Njemačke do 2033. godine

Tvrtke u sklopu njemačke Schwarz grupe planiraju do 2033. godine uložiti do 5,6 milijardi eura u gradnju podatkovnog centra u njemačkoj saveznoj zemlji Mecklenburg-Zapadno Pomorje, objavila je u četvrtak ta grupa, koja u svom sastavu ima maloprodajne lance Lidl i Kaufland.

Tim planom njemačka grupa ojačat će kritičnu infrastrukturu te savezne zemlje i zajedno s tamošnjom vladom otvoriti novo poglavlje za Njemačku kao digitalno središte, navodi se u priopćenju te dodaje su premijerka Mecklenburg-Zapadnog Pomorja Manuela Schwesig i izvršni direktor Schwarz grupe Gerd Chrzanowski objavili na tiskovnoj konferenciji sklapanje partnerstva.

- Cilj vlade savezne zemlje jest postići veću neovisnost od inozemnih pružatelja usluga podatkovnih centara te aplikacija temeljenih na tehnologijama oblaka i umjetnoj inteligenciji. Stoga odluku Schwarz grupe o ulaganju smatramo prilikom za veću neovisnost i povećanu sigurnost podataka. Naša će savezna zemlja imati višestruke koristi od ovog ulaganja - istaknula je premijerka na tiskovnoj konferenciji.

Projekt Dummerstorf u ranoj je fazi, a tehničke specifikacije, poput točnih zahtjeva za konfiguraciju računalnih čipova u oblaku i za umjetnu inteligenciju, još nisu konačno definirane. Procijenjena vrijednost ulaganja u kapacitet od 240 megavata iznosi približno 5,6 milijardi eura, stoji u priopćenju.

Zajednički cilj je pozicionirati Europu na čelo digitalizacije i razvoja umjetne inteligencije, pri čemu bi Mecklenburg-Zapadno Pomorje služilo kao središnje, suvereno čvorište. Partnerstvo se usredotočuje na dva ključna područja, a to su infrastrukturni projekt izgradnje podatkovnog centra te zajednički razvoj digitalnih rješenja visokih performansi namijenjenih suverenoj javnoj upravi te savezne zemlje, navodi se u priopćenju.

Kako se dodaje, uz ishođenje uobičajenih odobrenja, očekuje se da će podatkovni centar do 2033. godine dosegnuti kapacitet od 240 megavata. Tvrtke unutar grupacije Schwarz Group planiraju iskoristiti taj kapacitet za vlastiti ekosustav, istovremeno jačajući daljnji razvoj i širenje suverenih IT rješenja objedinjenih u sklopu odjela za IT i digitalno poslovanje, Schwarz Digits. To otvara vrlo konkretne mogućnosti za proširenje kapaciteta i priključenje na elektroenergetsku mrežu snage 1 gigavata do 2045. godine, napominju.

Prednost sjeverne Njemačke dostupnost struje i klima

Lokacija koja se trenutačno razmatra za podatkovni centar, kako se navodi u priopćenju, nalazi se u industrijskoj zoni u općini Dummerstorf. Prednost sjeverne Njemačke jest velika dostupnost električne energije proizvedene na održiv način, uključujući energiju proizvedenu iz kopnenih i vjetroelektrana na moru. Predložena lokacija također omogućuje priključak na mrežu iznimno visokog napona od 380 kilovolta. Vodovi iznimno visokog napona čine prijenos velikih količina električne energije učinkovitijim, a mrežne naknade smanjuju se s porastom naponske razine.

Štoviše, tamošnja klima pogoduje učinkovitijem hlađenju pomoću vanjskog zraka. S komunalnim poduzećem iz Rostocka potpisano je pismo namjere o korištenju otpadne topline, a cilj je na održiv način staviti na raspolaganje otpadnu toplinu iz podatkovnog centra kako bi se ona iskoristila u planiranju sustava grijanja, stoji u priopćenju.

Schwarz grupa međunarodni je lider u maloprodajnom sektoru s oko 14.500 trgovina i 604.000 zaposlenika. U fiskalnoj 2025. godini tvrtke Schwarz grupe ostvarile su ukupan promet od 185,6 milijardi eura. Lidl i Kaufland čine stupove tržišta maloprodaje prehrambenih proizvoda i sastavni su dio svakodnevice svojih kupaca u 33 zemlje, uključujući Hrvatsku.