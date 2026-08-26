Strategy i bitcoin: od gubitka 9,5 do profita od 4,7 milijardi dolara

Prosječna kupovna cijena Strategyja ostaje iznad 75.000 dolara, što poziciju čini osjetljivom na daljnje promjene cijena

Bitcoin portfelj Strategyja, kompanije Michaela Saylora, u samo je sedam dana prešao iz nerealiziranog gubitka većeg od 9,5 milijardi dolara u nerealiziranu dobit veću od 4,7 milijardi dolara.

Preokret je potaknuo rast bitcoina s oko 60.000 na više od 80.000 dolara. Time je pozicija najvećega korporativnog vlasnika bitcoina ponovno prešla iz crvene u zelenu.

Brojke iza preokreta

Prema podacima kompanije, Strategy posjeduje 840.447 bitcoina, kupljenih po prosječnoj cijeni od 75.385 dolara.

Tijekom promatranog tjedna tvrtka nije kupovala ni prodavala bitcoin, ali je nastavila povećavati novčane rezerve. Prodajom 18,26 milijuna vlastitih dionica prikupila je 2,01 milijardu dolara. Novi fond nazvan USD Cash dosegnuo je 1,59 milijardi dolara, dok je odvojena dolarska rezerva povećana na 5,1 milijardu dolara.

USD Cash može se koristiti za buduće kupnje bitcoina, otkup dionica i druge korporativne potrebe, dok je postojeća rezerva prvenstveno namijenjena isplati dividendi i kamata.

Tvrtka je također otkupila povlaštene dionice STRC u vrijednosti od 136 milijuna dolara. Njihova se cijena nastavlja približavati nominalnoj vrijednosti od 100 dolara, a pri posljednjoj provjeri iznosila je 97,21 dolar. Posljednja transakcija bitcoinom bila je prodaja 1.690 bitcoina između 3. i 9. kolovoza, objavljena 10. kolovoza.

Saylor se na rast bitcoina osvrnuo objavom na X-u, poručivši da bitcoin 'ne napušta svoja načela, nego nadilazi vlastite predrasude'. Time se nadovezao na opsežan esej u kojem tvrdi da širenje bitcoina kroz ETF-ove, bilance kompanija i regulirane skrbničke usluge ne treba smatrati izdajom njegove izvorne svrhe, nego prirodnom fazom razvoja.

Rast bitcoina

Cijena bitcoina prvi je put od sredine svibnja premašila 80.000 dolara, dosegnuvši višemjesečni maksimum iznad 81.000 dolara. U samo tjedan dana porasla je približno 25 posto.

Analitičar Matthew Hyland izdvojio je 83.000, a potom 118.000 dolara kao sljedeće važne razine. Will Clemente istaknuo je da je bitcoin, promatran prema dolaru, zlatu te indeksima S&P 500 i Nasdaq 100, zatvorio iznad svojih 20-, 50- i 200-dnevnih eksponencijalnih pomičnih prosjeka. Takav signal nije zabilježen mjesecima.

S njim su se kretale i druge kriptovalute, uključujući ethereum, koji je prešao 2.500 dolara nakon što je u tjednu porastao za 32 posto, i xrp, koji je također prešao 1,50 dolara. U međuvremenu, solana se prvi put u nekoliko mjeseci vratila iznad 100 dolara.

Prema grafikonu koji je objavio trgovac Mark Harvey, bitcoin je u posljednjih deset godina ostvario kumulativni prinos od 13.491 posto, neznatno više od Nvidijinih 13.428 posto. Time je ponovno postao najuspješnija imovina obuhvaćena tom usporedbom, ispred Tesle, Applea i Amazona.