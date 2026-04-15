Deutsche Börse ulaže 200 milijuna dolara u matičnu tvrtku Krakena

Deutsche Börse ulaže značajan iznos u matičnu tvrtku Krakena za potpuno razvodnjeni udio od 1,5 posto, podložno regulatornom odobrenju

Deutsche Börse u utorak je priopćila da će uložiti 200 milijuna dolara u Payward, matičnu tvrtku kripto mjenjačnice Kraken, produbljujući partnerstvo između dvije tvrtke dok se njemački operater mjenjačnice dalje širi na u sektor digitalne imovine.

Investicija, koja podliježe regulatornom odobrenju i očekuje se da će biti zaključena u drugom tromjesečju, dat će Deutsche Börse 1,5 posto potpuno razvodnjenog udjela u Krakenu putem sekundarne kupnje dionica.

Investicija je još jedan znak rastućeg interesa tradicionalnih financijskih institucija (TradFi) za kripto industriju. Sporazum je dio planova burzovnog operatera sa sjedištem u Frankfurtu da ponudi pristup širem spektru vrijednosnih papira i tokeniziranih investicijskih proizvoda temeljenih na blockchainu te se nadovezuje na prethodno partnerstvo s Krakenom.

Dana 4. prosinca 2025., Deutsche Börse sklopila je strateško partnerstvo s Krakenom kako bi poboljšala institucionalni pristup reguliranim kripto investicijskim proizvodima poput spot trgovanja, tokeniziranih tržišta i derivata, uključujući integraciju xStocksa podržanih Krakenom u svoju infrastrukturu digitalne imovine, 360X.

Iz Deutsche Börse izjavili su da je suradnja namijenjena stvaranju novih proizvoda u području trgovanja, skrbništva, namire, upravljanja kolateralom i tokenizirane imovine. Glasnogovornik Krakena rekao je da je dogovor temeljen na sekundarnoj transakciji koja uključuje postojeće dionice i da se nadovezuje na cilj dviju tvrtki da približe kripto i TradFi kao jedinstvenu, kohezivnu infrastrukturu za institucionalne klijente, a ne paralelne sustave.

Kraken je 19. studenog 2025. izjavio da je povjerljivo dostavio nacrt registracijske izjave američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC) za predloženu inicijalnu javnu ponudu, dan nakon što je najavio rundu prikupljanja sredstava od 800 milijuna dolara kojom je tvrtka procijenjena na 20 milijardi dolara. Kraken je jedna od najvećih kripto mjenjačnica po dnevnom volumenu trgovanja, prema podacima CoinMarketCapa.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada drugi veliki operateri financijskog tržišta produbljuju svoju izloženost kriptovalutama. Dana 9. ožujka, Nasdaq, druga najveća burza prema tržišnoj kapitalizaciji, udružila se s Krakenom i njegovom infrastrukturnom podružnicom Backed kako bi razvila pristupnik za transformaciju dionica koji se temelji na Nasdaqovom prijedlogu za tokenizaciju podnesenom američkim regulatorima vrijednosnih papira u rujnu 2025.

Tjedan dana ranije, Intercontinental Exchange uložio je u kripto burzu OKX kako bi na burzu doveo tokenizirane dionice uvrštene na NYSE počevši od drugog tromjesečja 2026.

U siječnju je CME Group, najveća burza derivata po volumenu, objavila planove za pokretanje kripto terminskih ugovora vezanih uz cardano, chainlink i stellar. 6. travnja CME je objavio planove za dodavanje avalanche i sui terminskih ugovora počevši od 4. svibnja, podložno regulatornom odobrenju.