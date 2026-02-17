Kripto

San o sigurnom utočištu bitcoina propada, ali moguća je sljedeća era

17. veljače 2026.
Analitičar kaže da bitcoin nije prošao test sigurnog utočišta, podbacuje u odnosu na zlato unatoč slabijem američkom dolaru

Dugogodišnja priča o bitcoinu kao sigurnom utočištu i digitalnom zlatu pod upitnikom je, a analitičar Ran Neuner, među ostalima, dovodi u pitanje budućnost prve i najveće kriptovalute.

Stručnjaci objašnjavaju zašto bitcoin možda više nema ulogu koju je nekoć imao i zašto bi širi kripto ekosustav mogao biti na rubu nove ere.

Bitcoinova teza o pohrani vrijednosti suočava se s krizom

Unatoč slabljenju američkog dolara i rastućoj globalnoj neizvjesnosti, bitcoin je podbacio u odnosu na očekivanja kao zaštita od pada vrijednosti fiat valute.

Indeks američkog dolara (DXY) pao je otprilike devet posto u 2025. godini, a dodatnih dva posto od početka godine u 2026. godini, no bitcoin je pao 20 posto u odnosu na prethodnu godinu, trgujući trenutno po cijeni od 68.200 dolara. Zlato je, nasuprot tome, poraslo, pokazujući se otpornim u scenarijima izbjegavanja rizika.

- U trenutku carinskih neizvjesnosti, valutne napetosti i fiskalne nestabilnosti, to je bio trenutak kada se bitcoin trebao ponašati kao sredstvo pohrane vrijednosti. Umjesto toga, kapital se okrenuo zlatu - napisao je analitičar Ran Neuner.

Analitičari, uključujući Willyja Wooa i Henrika Zeberga, potvrđuju ovo stajalište, ističući da se bitcoin ponaša kao visokorizična imovina s visokim beta koeficijentom, a ne kao sigurno utočište.

Čini se da ideološka privlačnost bitcoina blijedi. Sudjelovanje malih ulagača doseglo je višegodišnje najniže razine, a rani zagovornici uglavnom su napustili tržište.

- Borili smo se za odobrenje ETF-ova. Borili smo se za institucionalni pristup. Željeli smo ga unutar sustava. Sada jest. Više se nema za što boriti. Ako se ne koristi kao gotovina i nije smisleno apsorbiralo stresnu ponudu, što je onda točno narativ? - rekao je Neuner, opisujući eru nakon ETF-ova kao prekretnicu.

Pristup institucijama postignut, ali uz određenu cijenu

S odobrenih 11 bitcoin ETF-ova, korporativnim trezorima koji drže velike alokacije i uspostavljenim pro-kripto regulatornim okvirima, bitcoin se u potpunosti integrirao u TradFi sustave.

Michael Burry upozorio je da ova promjena izlaže tvrtke koje drže bitcoin značajnoj eroziji vrijednosti ako se tržišta nastave korigirati.

- Bitcoin je propao kao sigurno utočište poput zlata i ponaša se više kao nestabilna dionica vezana uz S&P 500 - izvijestio je SwanDesk, pozivajući se na Burryja.

Sljedeća faza kriptovaluta

Neuner ne vidi budućnost u bitcoinovoj tezi o pohrani vrijednosti, već u gospodarstvu u nastajanju koje pokreću AI agenti.

Bilijuni autonomnih mikrotransakcija zahtijevat će trenutne, programabilne sustave za namirenje, potrebu koju blockchain mreže mogu u potpunosti zadovoljiti.

- AI agenti neće koristiti banke. Neće koristiti kreditne kartice. Trebat će im trenutni, programabilni sustavi za namirenje. To je kripto - rekao je.

Dok se bitcoin bori zadržati svoju izvornu svrhu, šira kripto infrastruktura mogla bi postati temelj sljedećeg digitalnog gospodarstva.

Analitičari sugeriraju da čak i ako bitcoin ‘iskrvari do smrti’, decentralizirane mreže, altcoini i rješenja temeljena na blockchainu mogu uhvatiti stvarne modele korisnosti i prihoda u eri vođenoj umjetnom inteligencijom.

Neunerova procjena ističe ključnu prekretnicu za kriptovalute. Bitcoin možda više nije ideološki motor kakav je nekad bio, ali potencijal industrije proteže se daleko izvan jednog tokena.

