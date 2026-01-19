Kripto

Bitcoin ETF-ovi privukli 1,42 milijarde dolara u prethodnom tjednu

19. siječnja 2026.
Bitcoin ETF

Bitcoin ETF

foto
Domagoj Mataić
Domagoj Mataić

Bitcoin ETF-ovi zabilježili su svoj najveći tjedan od listopada, a institucionalni investitori vratili nakon smanjene prodaje kitova

Bitcoin ETF-ovi zabilježili su neto priljev od 1,42 milijarde dolara tijekom proteklog tjedna, što je njihov najsnažniji tjedni učinak od početka listopada nakon ponovnog povratka institucionalne potražnje.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Bitcoin#Etf#Kriptovalute#Ethereum#Blockchain
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right