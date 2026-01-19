Kripto
Bitcoin ETF-ovi privukli 1,42 milijarde dolara u prethodnom tjednu
19. siječnja 2026.
foto
Bitcoin ETF-ovi zabilježili su svoj najveći tjedan od listopada, a institucionalni investitori vratili nakon smanjene prodaje kitova
Bitcoin ETF-ovi zabilježili su neto priljev od 1,42 milijarde dolara tijekom proteklog tjedna, što je njihov najsnažniji tjedni učinak od početka listopada nakon ponovnog povratka institucionalne potražnje.
