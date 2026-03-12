Vujčić: digitalni euro neće zamijeniti keš, uskoro pilot testiranje

Guverner HNB-a kaže da bi pilot digitalnog eura mogao krenuti 2027., dok gotovina ostaje, trgovci će morati prihvaćati novi oblik novca

Digitalni euro sve se češće spominje kao jedan od ključnih projekata kojim Europska unija želi ojačati svoju monetarnu i tehnološku autonomiju. Riječ je o potencijalnom digitalnom obliku novca koji bi izdavala središnja banka i koji bi bio dostupan građanima za svakodnevna plaćanja, uz postojeću gotovinu i privatne digitalne načine plaćanja. O budućnosti tog projekta na konferenciji Money Motion razgovarali su guverner Hrvatske narodna banke Boris Vujčić i novinar N1 Hrvoje Krešić.

Vujčić je istaknuo da se nada kako će projekt digitalnog eura dobiti potrebnu političku podršku u europskim institucijama. Prema njegovim očekivanjima, glasovanje u Europskom parlamentu moglo bi se održati već do ljeta, dok bi prvi pilot projekt mogao započeti 2027. godine.