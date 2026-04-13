Trumpov World Liberty Financial izaziva Justina Suna na sudu

Justin Sun optužuje World Liberty Financial da skriva funkciju zamrzavanja unutar svog pametnog ugovora o tokenu

Trumpov obiteljski kripto projekt World Liberty Financial izazvao je svog najvećeg privatnog investitora na pravnu bitku nakon što je javno optužio projekt za ugradnju skrivene funkcije zamrzavanja u svoj ugovor o tokenima.

Spor označava nagli zaokret u odnosu koji je započeo ulaganjem od 30 milijuna dolara u studenom 2024.

World Liberty Financial okreće se protiv svog najvećeg podupiratelja

Investitor, osnivač Trona Justin Sun, uložio je preko 75 milijuna dolara u platformu i opisuje sebe kao prvu i najveću žrtvu prakse stavljanja projekta na crnu listu.

U prosincu 2024., World Liberty Financial je očistio svoj cbBTC portfelj od 102,9 tokena vrijednih 10,4 milijuna dolara kako bi stekao 103,15 wBTC-a.

Coinbase Wrapped Bitcoin (cbBTC) je ERC-20 token koji je Coinbase lansirao u rujnu 2024., a podržan je 1:1 bitcoinom koji se drži u skrbništvu. Omogućuje korisnicima korištenje bitcoina u DeFi aplikacijama na ethereumu, baseu, solani i arbitrumu. Dok je Wrapped Bitcoin (wBTC) slična verzija lansiran od strane BitGo-a.

Sljedećeg dana, Sun je imenovan savjetnikom WLFI-a, ističući svoj rastući interes za DeFi projekt i rastući odnos između WLFI-a i WBTC-a.

Sunove optužbe usredotočuju se na funkciju pametnog ugovora za koju kaže da nikada nije otkrivena investitorima. Tvrdi da mehanizam daje WLFI-u jednostranu ovlast zamrzavanja ili ograničavanja imovine bilo kojeg vlasnika tokena bez prethodne obavijesti ili prava na naknadu.

- Vjeruje li još itko Justinu Sunu? Justinov omiljeni potez je glumljenje žrtve dok iznosi neutemeljene optužbe kako bi prikrio vlastito nedolično ponašanje. Isti priručnik, druga meta. WLFI nije prvi. Imamo ugovore. Imamo dokaze. Imamo istinu. Vidimo se na sudu, prijatelju - napisali su iz WLFI-a.

Njegov novčanik je stavljen na crnu listu u rujnu 2025. nakon što su podaci na blockchainu pokazali odlazne transfere tokena, uključujući jedan vrijedan 9 milijuna dolara.

Sunova zamrznuta imovina od tada je izgubila otprilike 60 milijuna dolara vrijednosti jer je cijena tokena WLFI-a pala, zbog čega nije mogao prodati, zaštititi se od rizika ili rebalansirati svoju izloženost. WLFI je tvrdio da je zamrzavanje bila sigurnosna mjera, a ne ciljana akcija.

Spor je skrenuo pozornost na zasebnu, ali povezanu zabrinutost. DeFi analitičar je istaknuo da Dolomite, protokol za kreditiranje, dopušta posuđivanje 292 milijuna dolara uz 400 milijuna dolara kolaterala WLFI tokena.

Analitičar je napomenuo da je osnivač Dolomita ujedno i tehnički direktor WLFI-a, što postavlja pitanja o izravnom sukobu interesa.

WLFI tokeni su 11. travnja dosegli rekordno nisku cijenu od 0,078 dolara, što je otprilike 76 posto manje od vrhunca od 0,30 dolara postignutog prošlog rujna.