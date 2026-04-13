Nakon godine dana, u trgovinskom ratu više je koristi izvukla Kina

Najveće azijsko gospodarstvo brzo se prilagodilo, smanjilo je izvoz u SAD-a za petinu, a povećalo u Afriku i države ASEAN-a

Trgovinski rat koji je prije godinu dana pokrenula administracija predsjednika Donalda Trumpa u svojoj je suštini nespretno komunicirana prilagodba SAD-a na dosadašnju neodrživu situaciju s trgovinskim deficitom.

U tom ratu nema pobjednika ni gubitnika, jer sva tri velika ekonomska bloka mogu izvući koristi, glavne su poruke analize 'Prva godina trgovinskog rata – tko pobjeđuje' ekonomista Damira Odaka, člana administrativnog odbora Europske središnje banke, predstavljene na Financijskom forumu tjednika Lider. Ipak, može se reći da je u prvoj godini više koristi izvukla Kina.