Od operativnog iskustva do strateškog liderstva

Karijera se rijetko razvija jednosmjerno, tu je riječ o postupnom povezivanju različitih iskustava, područja znanja i poslovnih izazova

Karijera se rijetko razvija u jednom smjeru. Često je riječ o postupnom povezivanju različitih iskustava, područja znanja i poslovnih izazova koji pojedinca vode prema novim odgovornostima. Upravo je takav put prošla Lara Matković, polaznica Executive MBA programa Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM), koja danas radi u kompaniji Samsung Electronics Austria GmbH na poziciji Online Business Platform Managera.

U svojoj trenutačnoj ulozi Lara koordinira razvoj e-commerce platforme za hrvatsko i slovensko tržište, pri čemu svakodnevno surađuje s međunarodnim timovima i regionalnim menadžmentom. Njezin posao zahtijeva istodobno razumijevanje poslovnih ciljeva, tehničkih procesa, potreba korisnika i očekivanja različitih stakeholdera.

„Moja je karijera obuhvatila područja financija, administracije, marketinga i e-commercea. Iskustvo sam gradila od revizije u EY-u i računovodstva u Prostoria, preko koordinacije marketinga u Amgenu, do trenutne pozicije u Samsungu, koja objedinjuje poslovnu i tehničku perspektivu“, ističe Lara Matković.

Potreba za širim poslovnim razumijevanjem

S prelaskom na sve složenije i odgovornije poslovne zadatke pojavila se potreba za dodatnim obrazovanjem. Operativno iskustvo pružilo je čvrste temelje, no za daljnji razvoj bilo je potrebno proširiti perspektivu i bolje razumjeti širi poslovni kontekst.

„Osjetila sam da mi je za prelazak s operativnih na strateške zadatke potrebna šira poslovna perspektiva, posebno u području vodstva, strategije i donošenja odluka na višoj razini“, objašnjava Lara.

Upravo je zato Executive MBA program prepoznala kao prirodan sljedeći korak. Pri donošenju odluke važnu su ulogu imali ugled programa u regiji, format prilagođen zaposlenim profesionalcima te naglasak na praktičnoj primjeni znanja.

Prije početka programa očekivala je produbljivanje znanja iz strategije i financija, ali i mogućnost povezivanja s profesionalcima iz različitih industrija. Ta su se očekivanja tijekom studija dodatno potvrdila kroz razmjenu iskustava, rad na konkretnim poslovnim izazovima i upoznavanje različitih načina razmišljanja.

Znanje koje se odmah primjenjuje u praksi

Jedna od najvećih vrijednosti ZŠEM Executive MBA programa jest povezanost akademskog sadržaja sa stvarnim poslovnim situacijama. Stečena znanja i alati mogu se brzo primijeniti u svakodnevnom radu, posebno u područjima strateškog promišljanja, donošenja odluka i koordinacije projekata.