Nataša Kapov: Za vlastiti razvoj odgovoran si ti, a ne tvoj šef

Mentorica i članica Uprave Lemaxa u novoj epizodi govori o izazovima upravljanja, growth mindsetu i mentorstvu koje mijenja karijere

Što danas znači biti dobar lider, kako motivirati timove u vremenu promjena i zašto mentorstvo postaje ključ razvoja karijera neka su od pitanja o kojima govorimo u novoj epizodi podcasta s Natašom Kapov Kostovski, članicom Uprave Lemaxa.

Kapov Kostovski je dobitnica CROMA nagrade za poduzetnicu godine te dugogodišnja zagovornica razvoja ljudi i organizacijske kulture, a uz rad u Lemaxu, tehnološkoj kompaniji koja razvija softverska rješenja za turističku industriju, aktivno sudjeluje u mentorskim programima Mentoring Byte i Lead You te je jedna od pokretačica inicijative ICT Supergirls koja već desetljeće potiče uključivanje žena u IT sektor.

U razgovoru s novinarkom i voditeljicom Sandrom Babić otkriva kako izgleda liderstvo u praksi, koji su najveći izazovi u upravljanju timovima te zašto growth mindset postaje ključan za zadržavanje zaposlenika. Govori i o generacijskim razlikama na tržištu rada, motivaciji zaposlenika te granici između empatije i učinkovitog vođenja.

Dotaknuli smo se i pitanja ravnopravnosti žena u poslovnom svijetu, kao i uloge mentorskih programa u profesionalnom razvoju, a donosimo i konkretne savjete svima koji razmišljaju o karijernim promjenama, ali ih u tome koči strah od nepoznatog.

Novu epizodu Liderova podcasta možete pronaći na YouTubeu i Spotifyju, a najzanimljivije isječke pratiti na Liderovim profilima na društvenim platformama.