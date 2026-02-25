Vedrana Pribičević: Zašto donosimo loše odluke?

Bihevioralna ekonomistica otkriva kako emocije, strah i FOMO upravljaju našim novcem te zašto racionalni investitor gotovo ne postoji

Većina ljudi uvjerena je da s novcem postupa racionalno. Da ulaže promišljeno, troši razumno i donosi odluke na temelju činjenica. No istraživanja iz bihevioralne ekonomije pokazuju suprotno – financijsko ponašanje često je vođeno emocijama, kognitivnim pristranostima i društvenim pritiscima kojih nismo ni svjesni.

U novoj epizodi Fintech Talksa, koji realiziramo u suradnji s kompanijom Monri Payments, voditelj i novinar Roko Kalafatić razgovara s Vedranom Pribičević, ekonomskom stručnjakinjom i predavačicom na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, koja se u svom radu, između ostaloga, bavi i stvarnim obrascima donošenja ekonomskih odluka.

Razgovor otvara pitanje zašto uporno kupujemo kad je tržište na vrhuncu, a prodajemo u panici. Zašto precjenjujemo vlastito znanje, podcjenjujemo rizik i vjerujemo da smo 'drukčiji' od drugih investitora. Govori se o iluziji kontrole, FOMO efektu, mentalnim prečacima koje koristimo pri odlučivanju, ali i o tome kako mediji i društvene mreže pojačavaju investicijsku histeriju.

Epizoda je bogata konkretnim primjerima bihevioralne ekonomije iz prakse – od inflacije i potrošačkih navika do ulaganja, kripto tržišta i kreditnih odluka. Pribičević objašnjava zašto mit o racionalnom investitoru gotovo ne postoji, kako emocije oblikuju tržišta i može li se financijska disciplina uopće naučiti.

Razgovor nije teorijski, nego primjenjiv – za sve koji ulažu, štede, podižu kredite ili jednostavno žele razumjeti zašto novac često ne prati logiku, nego psihologiju.

Cijelu epizodu poslušajte na Spotifyju i YouTubeu, a najzanimljivije isječke pratite na našim društvenim mrežama.

Cijela epizoda