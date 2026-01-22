Američki zakon o strukturi kripto tržišta odgođen za nekoliko tjedana

Sporni zakon o strukturi kripto tržišta odgađan je tjednima nakon neuspjeha u postizanju dogovora s američkim kreatorima politike

Zakon o strukturi američkog kripto tržišta, ili CLARITY Act, suočava se sa zakašnjenjem od nekoliko tjedana do mjeseci jer Senatsko povjerenstvo za bankarstvo preusmjerava fokus na zakonodavstvo o stanovanju usklađeno s agendom pristupačnosti predsjednika Trumpa, izvijestio je Bloomberg u četvrtak.

Odbor će vjerojatno odgoditi daljnje razmatranje zakona o kriptovalutama, koji su već odgođeni prošli tjedan, do kraja veljače ili ožujka, navodi se u izvješću, pozivajući se na anonimne izvore. Kontroverzni zakon o kriptovalutama izvorno je odgođen prošli tjedan nakon što je Coinbase povukao podršku zbog prinosa stablecoina.

Nema dogovora o zakonu o kriptovalutama

Zakon o kriptovalutama ima za cilj uspostaviti jasnije regulatorne granice između SEC-a i CFTC-a nad digitalnom imovinom. Međutim, ugledni demokrati i bankarske lobističke skupine zalagali su se za promjene zakona kojima se izdavateljima stablecoina sprječava ponuda prinosa zbog straha od odljeva depozita.

Prosječni prinos na štedni račun u SAD-u iznosi tek 0,61 posto, prema Bankrateu, dok štediše mogu zaraditi čak pet posto držeći stablecoine u američkim dolarima. Niske kamatne stope izvrsne su za profitne marže banaka, ali užasne za štediše koji na kraju dugoročno gube zbog inflacije.

Kao reakciju na odgođeni zakon o kriptovalutama, republikanski senator John Boozman objavio je ažurirani zakon koji se temelji na odgođenom zakonu o dvostranačkoj tržišnoj strukturi. U međuvremenu, Donald Trump najavio je potencijalni dogovor o pitanju Grenlanda.

U srijedu se Trump sastao s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i izjavio da su ‘formirali okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom’. Kao rezultat toga, neće nametnuti carine kojima je prijetio europskim saveznicima koji su bili protiv njegovog nastojanja da kontrolira teritorij.

Reakcija kripto tržišta

Došlo je do manje reakcije na kripto tržištima s ukupnom kapitalizacijom koja je postupno porasla na 3,1 bilijuna dolara, ali bez većih pomaka. Bitcoin se oporavio od pada na 87.300 dolara nakon vijesti o regulaciji te je dosegao 90.000 dolara.

U međuvremenu, cijena ethereuma vratila se na 3.000 dolara i zadržala iznad te razine. Xrp i monero ostvarili su nešto veći dobitak.