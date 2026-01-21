Bitcoin podbacio u prvoj godini Trumpovog mandata, pao je za 11 posto

Unatoč političkoj podršci i obećanjima Bijele kuće, bitcoin u Trumpovu drugom mandatu bilježi lošiji učinak nego pod Bidenom

Donald Trump je prihvatio bitcoin, a mnogi bitcoineri su zauzvrat prihvatili Donalda Trumpa. Međutim, unatoč tom prihvaćanju, vrijednost bitcoina znatno je pala u prvoj godini Trumpova drugog predsjedničkog mandata.

Na njegovoj inauguraciji prije godinu dana, imovina se trgovala po cijeni od otprilike 101 tisuću dolara, a sada se trguje za manje od 90 tisuća dolara. To je pad za više od 11 posto, što je puno gore od bitcoinova rezultata tijekom prve godine mandata Josepha Bidena. Tijekom te godine, bitcoin se počeo trgovati na otprilike 36 tisuća dolara i porastao je na otprilike 41,7 tisuća dolara, što je povećanje od gotovo 16 posto.

Ova razlika u performansama bitcoina dogodila se unatoč Trumpovu obećanju da će tijekom njegova mandata sav bitcoin biti ‘proizveden u SAD-u’. Trumpova administracija također je bila spremna stvoriti takozvanu ‘Stratešku bitcoin rezervu’. Trumpova tvrtka World Liberty Financial također je kupovala velike količine bitcoina.

Mnogi istaknuti bitcoineri, uključujući Camerona i Tylera Winklevossa te Jesseja Powella, također su prihvatili Trumpovu kandidaturu i podržali njegov uspon velikim donacijama. Unatoč ovom osobnom, profesionalnom i političkom prihvaćanju bitcoina, čini se da najveća kriptovaluta nije imala koristi, znatno zaostajući za rezultatom pod Bidenovom administracijom.