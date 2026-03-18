Zašto vaš najbolji zaposlenik odjednom samo 'skrola' po mobitelu

Kada dolazimo na neko radno mjesto sklapamo i tzv. psihološki ugovor zbog kojeg nešto očekujemo od druge strane

Vjeran je došao u kompaniju odmah nakon fakulteta. Bio je vrhunski student, volontirao je za vrijeme studija i imao je sjajne preporuke nastavnika. Bio je izrazito komunikativan i uvijek dobro raspoložen. Osim toga, bio je lijepo odgojen i pristojan. Poštovao je rokove, odrađivao posao kvalitetno, pomagao kolegama i bio je omiljen. Prošlo je nekoliko godina od njegova dolaska u kompaniju, promijenio je nekoliko odjela. Sada radi ozbiljnije poslove nego na početku. Moglo bi se reći da radi točno ono za što se školovao i ono što je htio. Ipak, u posljednjih nekoliko mjeseci Vjeran je promijenio ponašanje. Dolazi na posao u zadnji čas ili kasni. Često produljuje vrijeme za pauzu. Više je puta bio na bolovanju u kratkom vremenu. Kolege ga često vide kako satima besciljno 'skrola' po internetu. Više ne daje kreativna rješenja za izazove i ne preuzima dodatni posao. Svoj posao odrađuje korektno, ali na granici – čini se da odrađuje točno onoliko koliko mora da ispuni minimum. Kolege su pomislili da možda ima nekakvih privatnih problema pa su ga pustili na miru. Ipak, pokazalo se da Vjeranov privatni život funkcionira savršeno.

Svi su ostali zbunjeni – što se događa? S vremenom menadžment je primijetio isto ili slično ponašanje kod drugih zaposlenika u odjelu. Odlučili su angažirati psihologe i sociologe da im pomognu riješiti problem. Menadžeri su im rekli da imaju problem s djelatnicima: lijeni su, nezahvalni, ne izvršavaju zadatke, ponašaju se nonšalantno prema poslu, međuljudski su odnosi narušeni. Stručni tim vratio ih je korak natrag i pitao: 'Što mislite, koji je uzrok ovog problema?' Menadžment nije znao artikulirati pa su napravljeni dubinsko istraživanje i analiza. Rezultati su jako iznenadili sve dionike jer su ih podsjetili na ono što bismo mogli nazvati zlatnim pravilom sociologije: ako se pojedinac ponaša na određeni način, onda je vjerojatno problem u njemu. Međutim, ako se više ljudi ponaša na jednak način, onda vrlo vjerojatno nije problem u svakome od njih, nego je problem izvan – u sustavu.