Tko su ključni ljudi koji upravljaju Vujnovčevim biznisima?

Mrežom biznisa i brojnim tvrtkama pod kontrolom Pavla Vujnovca upravlja ni dvadesetak pouzdanih suradnika, a ne brojni anonimni menadžeri

S obzirom na veličinu i razgranatost njegovih biznisa te na broj tvrtki čiji je jedini ili većinski vlasnik, čovjek bi pomislio da sve te poslove vode horde menadžera i suradnika koje Pavao Vujnovac osobno i ne poznaje. Stvar je zapravo obrnuta: gotovo u pravilu Vujnovčevim biznisima upravlja, ili ih kontrolira, ni dvadesetak osoba s kojima je blisko povezan, koje su mu godinama odane, a odan je i on njima, i s kojima je na neki način povezan i vlasnički. S vremena na vrijeme toj se ekipi pridruži poneki iskusni profesionalac, tu i tamo netko iz ekipe ispadne, ali jezgra se ne mijenja.

Dvojica su najbližih Vujnovčevih partnera s kojima je gradio svoje poslovno carstvo: to su Damir Spudić i Josip Jurčević (da ne bi bilo zabune, Josip Jurčević nije zastupnik u Saboru, riječ je o drugoj osobi, nap. a.). Obojica su mu se pridružila 2012. dolaskom u Prvo plinarsko društvo (PPD) i još su Vujnovčevi glavni operativci.

Ujedno su suvlasnici, Spudić s 20 posto, a Jurčević s 10 posto, u​ tvrtki Open Pass, registriranoj na Malti, u kojoj Vujnovac drži 70 posto udjela, a s pomoću koje su preuzeli većinsko vlasništvo nad Fortenovom. Sva trojica zajedno dijele vlasništvo u još nekoliko tvrtki, primjerice u Adria grupi Baško Polje, koja je prije tri godine od crikveničkoga Jadrana kupila tvrtku Club Adriatic i tako dobila golem turistički kompleks u Baškoj Vodi. Vujnovac, Spudić i Jurčević također su suvlasnici u desetak nekretninskih i drugih projektnih tvrtki koje su zajedno osnovali posljednjih godina, a koje još nisu zaživjele.