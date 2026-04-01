Koliko vaša tvrtka zapravo vrijedi i zašto odgovor ovisi o kupcu

Dok jednorizi poput Rimca i Infobipa ruše rekorde, bankrot WeWorka otkriva opasnost nerealnih očekivanja i pogrešnih metoda izračuna

Piše: Marko Vukelić

Profesionalna procjena vrijednosti poduzeća ključan je korak u strateškim odlukama – od privlačenja investitora do preuzimanja konkurenata. Ipak, često svjedočimo velikim nesrazmjerima između procijenjene i ostvarene vrijednosti tvrtke.

Primjeri se kreću od hrvatskih tehnoloških jednoroga Infobipa i Rimac Grupe, čije su valuacije probile granicu od milijardu dolara zahvaljujući investicijskim rundama, pa do globalnih priča poput WeWorka, koji je od statusa unicorn startupa stigao do bankrota. Slučaj Agrokor također pokazuje kako i najveće kompanije mogu doživjeti nagli pad vrijednosti – dionice njegovih tvrtki kćeri (Jamnica, Ledo i dr.) u kratkom su razdoblju 2017. pale od 55 do 70 posto zbog financijske krize u koncernu.

Ti primjeri ilustriraju koliko valuacija može ovisiti o korištenoj metodi, očekivanjima ulagatelja i širem tržišnom kontekstu. Svaka od glavnih metoda valuacije – diskontirani novčani tok, tržišni multiplikatori i usporedive transakcije – ima prednosti i ograničenja, a važno je i kada se koja primjenjuje. Važni su i tip investitora, tržišni ciklus, raspoloženje na tržištu i dostupnost kapitala, koji također utječu na vrijednost poduzeća.