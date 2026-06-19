Ministarstvo otpisuje dugove korisnicima inkluzivnog dodatka

Korisnicima kojima je zbog promijenjenih okolnosti smanjen inkluzivni dodatak više se neće retroaktivno stvarati dug prema državi.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je novu uputu kojom se mijenja postupanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad u slučajevima kada se korisnicima inkluzivnog dodatka naknadno utvrdi viši ili niži iznos prava. Najvažnija promjena odnosi se na korisnike kojima je dosad, nakon novog rješenja, nastajala obveza povrata dijela već isplaćenog novca.

Prema novoj uputi, novi iznos inkluzivnog dodatka počet će se isplaćivati od prvog dana mjeseca u kojem je doneseno novo rješenje, dok će se za prethodni mjesec isplatiti iznos ranije priznatog prava. Time se želi izbjeći situacija u kojoj se korisnicima, često osobama s invaliditetom i drugim ranjivim skupinama, naknadno obračunava dug prema državi.

Otpis preplaćenih sredstava

Ministarstvo navodi da će se korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva postojeći dug otpisati, a nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratit će im dosad uplaćeni novac. Iako je obveza povrata neosnovano primljenih sredstava propisana Zakonom o socijalnoj skrbi i Zakonom o inkluzivnom dodatku, novom se uputom želi postići pravednije postupanje i spriječiti nastanak novih dugovanja.

Cilj je, kako ističu iz Ministarstva, svojevrsni 'novi početak' u sustavu utvrđivanja prava kada nastupe promijenjene okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Takvim pristupom korisnicima se želi osigurati veća sigurnost i mogućnost planiranja, riješiti postojeći sporovi te izbjeći nepotrebni sudski troškovi.

Stižu i izmjene zakona

Ministar Alen Ružić o novoj je uputi razgovarao s Koalicijom udruga u zdravstvu i udrugom Nismo same, koje su mu, prema priopćenju Ministarstva, dale podršku. Uputa je predstavljena i na Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

Riječ je o trećoj pravnoj uputi koju je Ružić donio otkako je u veljači preuzeo resor socijalne skrbi. Ministarstvo je ranije dalo upute o tumačenju definicije samca te o isplati redovitih novčanih naknada namijenjenih djeci i osobama s invaliditetom na tekući račun roditelja ili skrbnika.

Iz Ministarstva poručuju da cilj nije rješavanje pojedinačnih slučajeva, nego promjena sustava kako bi bio pravedniji za korisnike. Pokrenuta je i evaluacija Zakona o inkluzivnom dodatku, koja bi trebala poslužiti kao podloga za javnu raspravu i pripremu izmjena zakona.