Nema zabrane rada na 35 °C, ali stižu nova pravila za vrućine

Građevina, poljoprivreda i transport najizloženiji su vrućinama, a nova pravila tek su prvi korak prema širem uređenju rada.

Rad na otvorenom u vrijeme toplinskih valova ubuduće će se morati jasnije organizirati prema pravilima zaštite na radu, a ne prepuštati neujednačenoj praksi poslodavaca. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike predstavilo je izmjene dvaju pravilnika o zaštiti na radu kojima se jača zaštita radnika od nepovoljnih vremenskih uvjeta, ponajprije visokih temperatura, ali i poslodavce obvezuje na drukčiju organizaciju rada.

Riječ je o izmjenama Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada te Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. U fokusu su radnici koji rade na otvorenom, osobito u građevini, poljoprivredi i transportu, sektorima u kojima su posljedice sve češćih i duljih toplinskih valova već postale pitanje sigurnosti rada, a ne samo radnog komfora.

Svaki treći radnik izložen ekstremnoj vrućini

Na predstavljanju izmjena istaknuto je da je na razini Europske unije ekstremnoj vrućini izloženo oko 20 posto radnika, dok u Hrvatskoj, Grčkoj i Cipru taj udio prelazi 33 posto.

Državni tajnik Ivan Vidiš rekao je da su izmjene usmjerene na jačanje preventivnih mjera zaštite na radu i jasnije definiranje obveza kako bi se pravila u praksi primjenjivala ujednačeno.

– Ono što želimo naglasiti su preventivne mjere koje poslodavci moraju osigurati – kazao je Vidiš.

Među preporukama i pravilima za rad na vrućini su prilagodba radnog vremena, rad u paru, češće kraće stanke, rotacija poslova te tehnička zaštita, primjerice postavljanje privremenih nadstrešnica, paravana i industrijskih ventilatora.

Poslodavci bi fizički najzahtjevnije poslove trebali planirati tako da se izbjegne najteži rad između 11 i 16 sati. Radnicima bi trebalo osigurati više kraćih pauza, rashlađeni prostor za odmor te dovoljan unos tekućine, uključujući izotonične napitke kada je to potrebno.

Naglasak na rad na visokim temperaturama

Načelnica Sektora za zaštitu na radu u Ministarstvu rada Marina Borić rekla je da su izmjene pravilnika potaknute potrebom za većom razinom sigurnosti radnika koji rade na otvorenom u uvjetima visokih, ali i niskih temperatura.

– Primijetili smo da veliki broj poslodavaca ne primjenjuje prethodno propisane mjere te ih stoga uvođenjem ovog pravilnika i osvještavamo o važnosti zaštite radnika. Najveći naglasak zapravo se stavlja na rad na visokim temperaturama – kazala je Borić.

Sljedeće godine i izmjene zakona

Dodala je da su u izmjenama pravilnika uvažene brojne primjedbe radnika i sindikata, ali ne i zahtjev za potpunom zabranom rada na 35 stupnjeva.

– Jedino što ne možemo uvažiti, a to zapravo nema niti jedna zemlja Europske unije, jest zabrana, odnosno zaustavljanje rada na 35 stupnjeva – rekla je Borić.

Iz Ministarstva poručuju da su izmjene pravilnika prvi korak prema sustavnijem uređenju rada u uvjetima ekstremnih temperatura. Cjelovitije normativno rješenje najavljuje se za 2027. godinu, kroz izmjene Zakona o zaštiti na radu te niz izmjena podzakonskih akata i propisa.

Pritisak na promjenu radnih pravila sve je veći i zbog klimatskih promjena. Prema procjenama Međunarodne organizacije rada, do 2030. godine oko dva posto radnih sati u svijetu bit će izgubljeno zbog visokih temperatura, bilo zato što će biti prevruće za rad, bilo zato što će radnici morati usporiti tempo kako bi zaštitili zdravlje.